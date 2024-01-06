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世新大學「全媒體原住民專班」啟動招生　攜金鐘動畫團隊產學合作

圖一：世新大學「全媒體原住民專班」啟動招生與金鐘獎動畫團隊冉色斯動畫公司簽署產學合作。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「全媒體原住民專班」啟動招生與金鐘獎動畫團隊冉色斯動畫公司簽署產學合作。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學新聞傳播學院「全媒體原住民專班」於113學年度開始招生（1/11~2/19），5日特別與榮獲金鐘58動畫節目獎《樹人大冒險》的製作單位冉色斯動畫公司簽署產學合作，雙方期待為原住民專班學生提供豐富的學習資源和實習機會，育成族群動畫、新聞人才，推動全媒體領域的專業發展。

世新大學校長陳清河表示，以傳播教育起家的世新，絕對是盡最大的努力在培養全方位傳播人才，並推薦到業界，藉由「廣電、數媒、圖傳、公廣、傳管、資傳、口傳、新聞」等科系的核心課程，以及「數位傳播貫穿各學門」的多元課程選修、實習等核心目標，共享世新大學的師資與教學資源。為了提升全媒體原住民專班的主體特色，還特別增加文化展演與授權經紀、族群影像紀錄、文創商品開發、社群電子商務等數位媒體應用與創新課程，提供更多元的學習體驗與開拓更為廣闊的職涯前景。透過在全媒體領域的實作與專長，強化媒體生產、管理、科技藝術以及市場分析等數位技能的訓練，不僅保留文化的傳承，也加強文化敏感度的培養。

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圖二：世新大學積極培育原住民傳播科技人才，產學簽約同時慶祝榮獲金鐘獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學積極培育原住民傳播科技人才，產學簽約同時慶祝榮獲金鐘獎。

對於世新大學培育人才充滿信心，冉色斯動畫公司執行長姚孟超表示，業界不僅需要專業技術人才，也很看重內容產製的缺口，尤其原住民族蘊含豐富的題材，此次攜手世新大學培育產業新血、會講故事的人，就是為了壯大臺灣的動畫產業。《樹人大冒險》由原住民族電視台監製發行，第一集就榮獲美國休士頓國際影展金牌獎，第二、三集，更以「動畫節目獎」、「最佳兒童節目獎」分別拿下第58屆金鐘獎及入圍第28屆亞洲電視大獎。世新大學數媒系助理教授馬紹．阿紀 Masao Aki 全程參與泰雅族語配音，同時也有4位世新數媒系原住民專班動畫組的同學在實習期間參與此部動畫的製作與網路行銷。

見證此次產學合作的原文會董事長瑪拉歐斯Maraos表示，原民會跟企業的合作擦出很漂亮的火花，動畫是原住民的文創產業最豐富的一塊，世新大學也非常努力在推動產學合作，進一步讓原住民的動畫人才能夠不斷地發展擴大。

圖三：原文會董事長瑪拉歐斯Maraos出席見證世新大學為原民學生開拓產學合作。（圖／世新大學提供）

▲ 原文會董事長瑪拉歐斯Maraos出席見證世新大學為原民學生開拓產學合作。

世新大學全媒體原住民專班將於1月11日至2月19日開始招生，採網路報名（ https://cjc.shu.edu.tw/academics/amac/），新聞傳播學院特別製作招生廣告，邀請世新男籃原住民籍球員擔任代言人， UBA 「双生球星」陳將双、張俊生與簡賀宇等人，以「換你！進入世新原宇宙！」，邀請全臺原住民青年成為能在快速變化的媒體環境中立足的全能傳播專業人才。廣告選在世新大能攝製基地拍攝，掌鏡導演為泰雅族籍的曾宇平，他也預計在113學年度就讀世新廣電系碩士班。

世新大學借鏡新加坡對培育高科技人才的策略，配合教育部與原住民族委員會的政策，投入教育資源、創造友善校園的學習環境，並提供必要的產學技術培訓及獎助學金等激勵措施。透過這些策略創建「世新原宇宙」的平台吸引優秀人才，給予培養和發展，並保證教育系統能夠提供結合數位科技的學習機會，鼓勵原住民族青年投身於科技領域，以建立一個在數位科技時代自給自足的生態系統，不僅培養傳播科技人才，也能促進整體社會在科技應用的進步。

圖四：世新大學與冉色斯動畫公司簽署產學合作，校內原民學生齊聚同感期待。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與冉色斯動畫公司簽署產學合作，校內原民學生齊聚同感期待。

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