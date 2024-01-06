不當蚊子館！台中大安港媽祖文化園區拚招商活化　假日對外開放

▲台中大安港媽祖文化園區完工後已經閒置多年，台中市政府宣布，即日起部分區域假日對外開放。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

耗費6億元、歷經三任市長的台中市大安港媽祖文化園區只完成基座沒有媽祖像， 2017年底完工閒置至今，備受爭議。為推動園區經營活化、讓更多潛在廠商了解園區現況，並提供在地民眾參觀及各界利用，台中市觀旅局宣布，今起每週六、日開放部分空間，各機關、學校團體也可申請借用辦理各式活動，以持續推廣大安港媽祖文化園區。

▲大安港媽祖文化園區為一座三層樓的基座建築，內有展覽廳、會議室、宴會廳等。（圖／台中市政府提供）



觀旅局長陳美秀表示，大安港媽祖文化園區為一座三層樓的基座建築，內有展覽廳、會議室、宴會廳等多功能使用之空間，可供各類型活動、會議及休閒空間規劃運用，歷年辦理包括草地音樂會、海廢科技藝術展、大甲愛樂樂團音樂演奏、國立台灣交響樂團表演、運動嘉年華會等各式活動、講座，歡迎各界多加利用。

此外，在委由民間營運前，為鼓勵各機關、學校團體至園區場地辦理相關活動，觀旅局也將免費提供借用場地，並在每週六、日上午9時至12時、下午1時至4時開放園區一樓部分區域，並提供座椅、洗手間及飲水機供民眾休憩。

觀旅局補充，一樓開放的空間保留去年甲安埔特展精彩展板可供參觀，另外多媒體放映室也可以申請假日團體預約欣賞市政影片，如果想更了解大安，也可透過每週六上午9時志工定時導覽解說，或是透過團體預約參訪導覽，歡迎一起探索甲安埔海線地區豐沛的文史、生態、旅遊資源。