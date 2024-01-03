趙少康《賀瓏夜夜秀》2.9萬人在線觀看「破紀錄」：還算好笑吧？

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康受邀，近日出席脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》受訪，與主持人賀瓏、Albee過招，讓台下哈哈大小。對此，趙少康3日發文表示，這段影片在線最高人數2.9萬人，創下新紀錄，「最近自己幾次失言都成為焦點，讓我更認真的準備夜夜秀，所幸沒有辜負大家的期待，應該還算好笑吧？」

趙少康3日在臉書表示，他很感謝薩泰爾娛樂給他挑戰的機會，讓年輕人可以認識不一樣的趙少康。他說，節目2日上傳時，最高在線人數有2.9萬人，據說創下新紀錄，「謝謝大家不嫌棄，到今天傍晚，點閱已經接近90萬次，是 YouTube發燒榜第二」。

趙少康說，他看了影片下方的留言，發現沒有什麼酸民，認為大家對他非常友善，讓他很開心，「我知道瓏哥的粉絲可能大多不是支持國民黨的族群，脫口秀也不是傳統的訪談模式，加上最近自己幾次失言都成為焦點，讓我更認真的準備夜夜秀，所幸沒有辜負大家的期待，應該還算好笑吧？」

▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》的影片1天就破90萬觀看，衝到發燒影片第二名。（圖／翻攝STR Network YouTube）



趙少康表示，選戰過程雖然南征北討耗費體力，但是有機會了解地方采風、吃在地美食，更能認識很多新朋友，「瓏哥」就是其中之一，真是收穫滿滿。最後，他也開玩笑地說，「再次感謝賀瓏邀請我上節目，在夜夜秀，他就是我的老大、我的老闆，他形容我是被政治耽誤的喜劇演員，但我認為賀瓏相當具有潛力，你是被喜劇耽誤的未來副總統。」

網友看完紛紛留言，「超棒的！都不知道你的口琴吹的這麼棒！是被政治與喜劇耽誤的音樂家才對」、「賀瓏真的很有種欸，各種打到國民黨痛點上，而趙少康接梗也很厲害，不像其他政治人物都會乾掉」、「超扯，何況他已經73，不開玩笑我73應該連話都講不清了」、「跳脫舒適圈，讚」、「趙少康已經很有勇氣了，要為有這樣勇氣點讚」、「當年的政治金童不是叫假滴」、「趙少康真的幽默，很機智不冷場，好好玩，希望多找他上節目，太好玩了」。