『鼬』見傷人　動保處籲犬貓施打狂犬病疫苗

▲台南市2023年12月接連於白河區、官田區及東山區傳出3起鼬獾咬人事件，被咬傷民眾已立即前往醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2023年12月接連於白河區、官田區及東山區傳出3起鼬獾咬人事件，被咬傷民眾已立即前往醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白；此3例咬人案例中，其中1例為鼬獾突然衝出咬住民眾的腳盤，另外2例則因民眾不清楚鼬獾的長相和外觀，徒手逗弄及抓起鼬獾，才被咬傷送醫。

目前國內被檢出狂犬病陽性之野生動物主要為鼬獾，其次為白鼻心。如何從外觀辨識鼬獾及白鼻心呢？鼬獾體型瘦長，體重0.6~1.7公斤，全身披棕黑色粗毛，頭頂的白毛與兩眼之間的白毛不相連，有斷開，但頭至後頸的白毛則有相連，尾部白長毛略為蓬鬆。額頭至眼睛周圍有明顯的白毛，似國劇人物之臉譜。白鼻心(果子狸)體型較大，體重3~5公斤，身體棕灰色，四肢及尾巴末梢為黑色，頸部和身體相連，不易分辨，由鼻子貫穿眉心至頭頂有相連的白毛，故被稱為「白鼻心」。

台南市動物防疫保護處表示，鼬獾及白鼻心屬於夜行性食肉目野生動物，如白天看到其出沒則為不正常現象，民眾應特別留意。尤其鼬獾生性膽小，不敢主動接近人類，大多是患有狂犬病才會主動攻擊人類。因此若發現鼬獾主動靠近，應提高警覺勿靠近，避免被咬傷；倘若該動物已死亡，務必通知動保處協助送驗，切勿逕行丟棄。

因應鼬獾持續被檢出感染狂犬病，請飼主務必每年帶家犬貓及人工飼養食肉目動物定期施打狂犬病疫苗，不棄養家中寵物，不接觸捕捉及飼養野生動物，全民共同杜絕狂犬病。