澎湖柱狀玄武岩坍塌！岩塊散一地…工務處：不排除與日本強震有關

▲澎湖縣馬公市青灣仙人掌公園柱狀玄武岩坍塌，岩塊散落一地。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

位於澎湖縣馬公市的青灣仙人掌公園，2日晚間發生柱狀玄武岩坍塌事件！大塊的岩石散落在澎201縣道上，警消獲報到場，拉起封鎖線縮減車道，並通報澎湖縣政府工務處處理，工務處指出，該處的柱狀玄武岩坍塌事件不排除與日本7.6強震有關。

澎湖群島主要由玄武岩組成，其中青灣柱狀玄武岩為知名景點，從澎201縣道往風櫃方向的左邊山頭，可以見到高聳的柱狀玄武岩，但經長時間的風化、侵蝕作用，2023年該處曾發生過坍塌事件。

青灣玄武岩柱2日深夜10時許，再度發生坍塌事件，只見數噸重的岩塊，突破坡上的攔截鐵網重砸落地，衝入澎201縣道上，所幸事發當時並無人車經過，因此未造成任何人員傷亡，但因岩塊太重，無法透過人力移除，只好等到3日清晨大型吊車到場，才排除現場狀況，由單向通行恢復雙向通車。

針對這起事件，澎湖縣政府工務處表示，青灣柱狀玄武岩柱因長期日曬雨淋嚴重風化，此次再度發生坍塌事件，不排除與日本7.6強震有關，可能因震波透過地表傳遞，導致岩層鬆動崩塌，今年計畫削減玄武岩柱使其內移，避免再度坍塌影響交通。