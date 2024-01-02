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學團提校園心輔白皮書「全面推動心理假」　藍綠白三黨連署力挺

▲▼學生團體EdYouth提出「校園心輔政策白皮書」，以及全面推動各級學校心理假等6大訴求。（圖／記者許敏溶攝）

▲EdYouth推「校園心輔政策白皮書」，提出全面推動各級學校心理假等6大訴求，獲得藍綠白等三黨立委支持。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近年國高中及大學的學生憂鬱盛行率、自殺率逐年攀升，為此不少大學還推出心理假。學生團體 EdYouth今（2日）推出「校園心輔政策白皮書」，並提出「全面推動各級學校心理假」等6大訴求，而藍綠白等三黨的立委候選人也共同連署力挺，承諾未來在立法院將推動校園心輔及相關修法。

根據董氏基金會調查，13.3%受訪國高中生呈現明顯憂鬱情緒，需要尋求專業協助，大學生則有25.5％呈現憂鬱傾向。EdYouth今上午召開記者會，提出「校園心輔政策白皮書」萬言書，包括國民黨立委候選人李玉嬋、民進黨立委吳思瑤、民眾黨立委候選人劉書彬到場簽署，承諾將在立院推動校園心輔及相關修法。

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EdYouth理事長李瑞霖指出，儘管台灣學生在PISA的成績表現亮眼，但學生自傷、自殺與憂鬱的比例增加，比起追求課業上的卓越，社會更應該問問學生，是否有調適身心狀況的能力。而校園心輔政策白皮書透過文獻分析和現場觀察，整理出「自殺與憂鬱、學生壓力來源、校園心輔制度、學生表意與參與、師資培育與課程綱要」等5項重要議題。

EdYouth也提出解方及「全面推動各級學校心理假；中學階段專任輔導教師的員額編制調整為每12班一人，大專校院專業輔導人員調整為1：800」等6大訴求，希望教育部、衛福部及3黨總統候選人回應。

政策白皮書主筆、現就讀台師大心輔系的黃莨騰指出，希望社會大眾正視學生身心調適需求，透過更多理解和制度性支持，讓學生有更多機制能調節自己情緒，透過完善校園心輔政策，讓成長中的生命有更多了解自己和他人機會。

立委吳思瑤表示，目前大專校院共有39校實施心理假，其中23校不需要出示任何證明，但仍有16校需要出示醫生或家長證明，還有100多校未加入；另現行大專校院專輔人員比為1：1200，學生預約要等1個月，故需要修學生輔導法調降比例，教育部目前先透過專案補助，協助大專校院聘僱專輔人員，並將比例調降到1：900，相關補助規範今年元旦正式上路。

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