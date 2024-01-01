　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下任丹麥國王是他！學霸轉戰「蛙人部隊」　派對咖王子驚人蛻變

▲▼丹麥王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）即將繼位。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

丹麥女王瑪格莉特二世（Queen Margrethe II）宣布將於1月14日退位後，即將繼位的王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）再度成為鎂光燈焦點，他在年少時期曾被視為個性叛逆的「派對咖王子」，但在取得名校碩士學位後扭轉形象，甚至加入特種蛙人部隊並且成功結訓，逐漸成熟蛻變為受人愛戴的王室成員。

83歲的丹麥女王瑪格莉特二世1972年登基，在英國女王伊莉莎白二世辭世後，成為歐洲在位最久的在世君主。她在新年演講中宣布，將於1月14日的登基52周年紀念日當天退位，長子佛瑞德里克預期將會延續其輕鬆又自由的元首風格。

BBC、衛報指出，佛瑞德里克從一名叛逆少年蛻變成關注氣候問題的愛家男人。年少時期，他怨恨父母在履行王室義務之際忽略自己，轉而投入豪車與奢華生活尋求慰藉，直到1990年代初期，都被人民視為「被寵壞的派對咖王子」。

▲▼丹麥王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）。（圖／達志影像／美聯社）

佛瑞德里克從奧胡思大學（Aarhus University）取得政治學碩士學位，是第一個完成大學學業的丹麥王室成員，此後社會觀感開始改變。除了母語之外，他還會說英文、法文與德文，求學期間曾前往美國哈佛大學，當時使用假名「佛瑞德里克．亨利克森」（Frederik Henriksen）註冊就讀。

後來，佛瑞德里克入伍並在陸海空三軍完成廣泛訓練，甚至是海軍特種部隊「蛙人軍團」（Frømandskorpset）結訓畢業，而1995年該部隊300位新兵僅4人通過所有訓練考試，他就是其中之一。據悉，王儲當時還被取了綽號「企鵝」（Pingo），因為在一次潛水課程中，他的防寒衣被水灌滿，不得不像企鵝一樣走路。

2000年，佛瑞德里克參加一場為期4個月的格陵蘭滑雪探險之旅，卻發生雪橇事故住院治療，未料也因此人氣水漲船高，2018年開始舉辦一年一度的王室路跑之後，更是廣受愛戴。

▲▼丹麥王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）與妻子瑪莉儲妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛瑞德里克與妻子瑪莉被視為抱持現代價值觀的王室代表成員。

佛瑞德里克曾在受訪時說，「我不想要把自己鎖在象牙塔裡。我想要做我自己，一個人類」，並稱即使在繼承王位後也會堅持這麼做。他就像英國國王查爾斯一樣，熱衷於環境保護志業，曾經誓言在時機成熟時引領丹麥走向未來。

佛瑞德里克的妻子、瑪莉儲妃（Princess Mary）在澳洲塔斯馬尼亞島（Tasmania）長大，之後成為一名律師，2000年雪梨奧運期間，在當地一間酒吧認識了丈夫。這對夫妻被視為抱持現代價值觀的王室代表成員，盡可能給予4個孩子一般人的成長過程，把他們送往公立學校念書。

在位52年丹麥女王新年演說「宣布退位」　將交棒王儲

丹麥王子爆喝醉強吻大嫂未遂！　疑為女王「撤4孫頭銜」主因

 
ET快訊
2024連假攻略一次看　最長爽休12天！但下半年GG了
快訊／樂天桃猿投手　轉戰台鋼雄鷹
大咖韓團全出動「同台YOASOBI熱舞」　韓網暴怒：被日本當
跨年真唱大走音！　孟子義道歉：對不起周華健
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達辯論會　賀瓏也來了
跨年夜墜樓！台中26歲女身亡　男友接訊息崩潰返回
獨／2023跨年前「9人困電梯」！　獲救已2024

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

老公偷偷存錢「送她名牌包」　人妻PO照露餡竟被自家人罵翻

搭飛機上廁所「避開4大時段」　前空服員：最髒最臭

LIVE／紐約時報廣場「華麗水晶球」喜迎2024！　百萬人湧入狂歡

下任丹麥國王是他！學霸轉戰「蛙人部隊」　派對咖王子驚人蛻變

策畫跨年夜攻擊科隆大教堂　3名伊斯蘭激進分子遭德警逮捕

新進員工起薪6.5萬起跳　日本晶片設備製造商「加薪40%」搶人才

北海道羊蹄山雪崩！澳籍男登山客當場活埋　直升機出動救援

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

老公偷偷存錢「送她名牌包」　人妻PO照露餡竟被自家人罵翻

搭飛機上廁所「避開4大時段」　前空服員：最髒最臭

LIVE／紐約時報廣場「華麗水晶球」喜迎2024！　百萬人湧入狂歡

下任丹麥國王是他！學霸轉戰「蛙人部隊」　派對咖王子驚人蛻變

策畫跨年夜攻擊科隆大教堂　3名伊斯蘭激進分子遭德警逮捕

新進員工起薪6.5萬起跳　日本晶片設備製造商「加薪40%」搶人才

北海道羊蹄山雪崩！澳籍男登山客當場活埋　直升機出動救援

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

元旦寶寶來了！北市聯醫婦幼院區有3位　國泰、長庚醫院也喜迎新生兒

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

成宮寬貴消失8年爆復出演藝圈！　觀眾忘不了他…身邊人洩現況

前《黑澀會》瑪菲司粉髮變身Rosé！　竟遭老公潑冷水嘆：婚姻容易嗎　

侯辦批賴清德不認同憲法變「獨狡獸」　民進黨：轉移焦點

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

受邀旁聽趙少康辯論　賀瓏：有可能像朱立倫一樣睡著

台股一檔股票「一年不開張，開張吃一年」！　單月飆漲40％

iOS 17.2.1出現大規模災情　上百果粉怨：更新後無法連網

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

奧運人妻車禍亡　肇事駕駛是冠軍老公　

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

下體全露！日節目連線澡堂　意外轉播男客裸體

數學家靠自創公式　拿下14次樂透頭獎

大量泰女受害！陸男為求子赴泰「騙婚」

曖昧對象家　她見浴室一幕秒冷感

在位52年　丹麥女王宣布退位

迎接2024！各國「開運小撇步」大公開

美轟沉胡塞武裝3艘船「擊殺船員」　白宮：不尋求擴大衝突

LIVE／紐約時報廣場「華麗水晶球」喜迎2024！

TikTok突要iOS用戶輸入「iPhone密碼」　官方發聲明滅火

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

北海道大雪　新千歲機場除夕航班大延誤

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒

更多熱門

相關新聞

在位52年　丹麥女王宣布退位

在位52年　丹麥女王宣布退位

在位52年的丹麥女王瑪格麗特二世，跨年當天在新年演說中宣布將於2024年1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克繼位。

策畫襲擊歐洲猶太機構　4哈瑪斯被捕

策畫襲擊歐洲猶太機構　4哈瑪斯被捕

俄偷渡客沒護照機票　一路從丹麥飛到美國

俄偷渡客沒護照機票　一路從丹麥飛到美國

丹麥商徵風電技師起薪65K！第一年特休15天

丹麥商徵風電技師起薪65K！第一年特休15天

女同事離職回家當農夫　家產財力超驚人

女同事離職回家當農夫　家產財力超驚人

關鍵字：

丹麥丹麥國王丹麥女王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面