疑染HIV外籍男來台尋歡　小商人要行蹤：各路兄弟請他喝茶

▲疑染HIV的外籍實況主Harrison。（圖／翻攝自YouTube／好機車）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「好機車」30日新影片爆出一名外國實況主染上HIV（愛滋病毒），卻還來台騙砲台灣女生，甚至拍片炫耀，警告台灣女生要小心此人。對此，網紅小商人31日晚間發文尋人，要讓兄弟請他喝茶。

小商人31日晚間在臉書發文表示，他30日收到很多人傳訊息，提醒外籍男子要來台騙砲，「台灣對外國人友善是全球知名的，這種想用自己種族優勢的輕浮心態約砲，還偷拍，明知自己有愛滋還要故意傳播的。你各位菜也挑一下，不要什麼垃圾都吃」。

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▲外國實況主過去無套與HIV患者發生關係。（圖／翻攝自YouTube／好機車）



小商人表示，這名外籍實況主還到好機車的影片下方留言，責怪好機車的影片讓他受到威脅，但最後被網友罵到刪文，「今天是跨年夜，各位約砲請注意，有見到他的行蹤也回報一下，也方便各路兄弟請他喝茶」。

網友看完紛紛留言，「請他喝茶，感受台灣人的熱情」、「這真的要找出來好好招呼他」、「89真正該做的事來了，嚐嚐台灣本土文化」、「小商人說的完全正確，小商人、我的超人」、「小商人真是佛心來著⋯連這種小道消息都這麼精通⋯真是救苦救難活菩薩」。

看到網友留言，小商人也說，「我們找幾個人請他喝茶。不要一直說我是以暴制暴了，喝茶喝太多喝醉有時候起衝突都很正常啊」。

我從昨天就開始收到很多私訊關於有位得愛滋的外國直播主在台灣要開始約砲的訊息，這個比Covid還嚴重。我知道情人眼裡出西施，不過這種看起來就不怎樣，明顯在美國混不下去所以飛國外搞事。 ... 由 Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司發佈於 2023年12月31日 星期日

據了解，YouTuber「好機車」30日起底該名外籍實況主Harrison，曾在泰國與未成年女孩以及跨性別女性發生關係，其中一位女性還有性病，性交過程中沒有任何保護措施，疑似感染了HIV，卻仍跑到日本89天，與23名女子發生關係，現在又來到台灣尋找目標。

Harrison也到好機車的影片下方留言，「我沒有任何性病，現在有人因為你的影片而威脅要殺了我，難道你不覺得有責任嗎？我明天要去醫院證明我是乾淨的」，但最後仍刪除留言。