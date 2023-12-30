月光族怎麼存錢？他靠5招降低購物慾　「刪購物APP」還清卡債

文／30節約男子

摘自／如何出版《30歲開始，理財不焦慮》

擁有第一張信用卡後，我愛上了分期付款功能。其實一開始很畏懼信用卡，以前新聞時常出現卡奴這個名詞，多數都帶著負面印象。直到辦了信用卡後，發現我可以透過這張卡，買進我現階段負擔不起的東西，向未來的自己預借現金好像也沒什麼，反正我如期還款就好了，我能先拿到想要的東西，又能夠每月只支付一些錢，對小資族的我來說太便利了。最重要的是我不必先忍受儲蓄那段難熬的過程，不知不覺就對信用卡上癮，開始亂買東西。

要戒掉花錢的癮是件困難的事，它已經成為習慣，過程一定會有一段陣痛期。月光族時期我一天不花錢，心裡就有種怪怪的感覺，當時要戒掉也覺得很難受，一時無法改變。

於是我透過記帳和斷捨離，慢慢地找出錢該花在哪不該花在哪，信用卡債是我第一個要解決的問題，當我購買東西時，我不再想信用卡能回饋多少點數，也不去想累積信用是多重要的事，眼前的目標只有一個，就是好好地存下錢，因此必須想盡辦法不再製造新的債務，先將卡債還完。

還卡債過程中，有五個方法降低物欲：

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①發薪日前購物

許多人都是一領到薪水就立刻將錢拿去買想要的東西，試著將購物日期挪到領薪日前一天，如果還有剩餘錢就當作犒賞自己，如果沒有錢了就代表自己還沒有能力購買。

②刪掉購物APP

這是最直覺的作法，購物平台時常會寄優惠通知訊息，不小心點開後可能就會落入他們的促銷陷阱，原本想說逛逛就好，最後還是下單了，因此直接刪除APP，會對抑制購物有幫助。

③退掉引起欲望的帳號

現在網紅團購經濟普遍，追隨的人如果發了一個不錯的商品，可能就會想要跟團加一。退掉會引起購物欲的帳號，多追蹤理財、投資、節約主題的帳號。

④告訴自己「你很窮」

這句話在我存錢過程中扮演了重要角色，雖然最好不要常把窮這個字掛在嘴邊，但當自己開始亂花錢時，就可以提醒自己，還沒有存到目標金額前都很窮，所以不能隨意花錢。

⑤離開那個商品一段時間

只要被誰誰誰介紹燒到的商品，就會立馬想要將它買下，但在購買前要先離開那個商品一段時間，滑掉頁面或離開那間商店也好，先讓自己的理智恢復，通常衝動冷卻下來後也就沒事了。

反思筆記 ●不急著立刻改變愛花錢的自己，藉由每次消費行為，思考物品對於生活的重要性。

★本文摘自如何出版《30歲開始，理財不焦慮》，作者「30節約男子」，2021年在IG公開薪資和支出明細⽂章，被大家認識，兩年迅速累積12萬粉絲。從29歲的負債人生，3年內靠著各種斷捨離與金錢整理，告別低薪焦慮。30節約男子用自己的親身實證，帶讀者找回生活選擇權，邁向理想人生。