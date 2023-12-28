官方文件曝！路透：五月天遭北京施壓　選舉前表態支持一中

▲路透指出，五月天遭北京施壓，要求他們在選前發表親中言論。（圖／翻攝自Facebook／五月天Mayday）

記者葉睿涵／編譯

五月天早前被捲入假唱風波，中國官方至今尚未公佈結果，但知情人士透露，中國已向五月天施壓，要求他們在台灣下個月舉行總統選舉前發表親中言論，而路透社看到的官方文件也證實了相關消息。目前，中國當局、國台辦，以及五月天所屬的相信音樂均未對相關消息置評。

據路透社報導，隨著北京為了維護其主權主張而加大政治壓力，台灣藝人在大陸市場面臨的挑戰越來越大，但五月天卻是在中國發展得最成功的台灣藝人之一。今年11月，五月天在上海開唱後，遭2名中國網紅指控假唱，而中國當局隨後也為了向五月天施壓，宣布對此事展開調查。

路透社28日引述該社看到的官方文件指出，中國廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」。一位要求匿名的知情人士表示，中國當局還要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」，但五月天據悉已拒絕此一要求。

2名知情官員引述台灣蒐集到的情報指出，對五月天施壓的「跨部門行動」是由中國中宣部所領導，而且其規模也是「前所未有」的；其目的是在台灣明年1月13日舉行總統和立委選舉前左右選票，「五月天在年輕人間的影響力重大，中國當局認為這樣做可以影響台灣年輕人的選票」。

截至目前為止，中國中宣部、廣電局、國台辦，以及五月天所屬的相信音樂暫時還未對相關消息做出回應，但相信音樂已否認五月天在中國巡演期間假唱的指控。