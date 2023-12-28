男孩替媽媽追星「劉德華」！　見面會提問：你能跟我媽結婚嗎

記者廖翊慈／綜合報導

香港2023犯罪電影《金手指》近日一場首映會上，一位小男孩接過主持人的麥克風，向台前的影星劉德華提問，「叔叔，你能跟我媽媽結婚嗎？」引來全場一片尖叫，一旁男孩的母親瞬間驚慌失措。劉德華笑回，「我有太太了。」逗趣的畫面引起熱議。

▲不少網友佩服該男孩當眾「認爸」的行為。（圖／翻攝自微博）

據《新浪看點》報導，香港2023劇情犯罪電影《金手指》近日舉辦首映會，其中一場在觀眾向台上演員提問的環節中，一位帶著眼鏡的小男孩接過麥克風，一開口便說，「劉德華叔叔，我媽媽很喜歡你，你能跟我媽媽結婚嗎？」一旁的媽媽聽到後，嚇了一跳，全場尖叫聲不斷。

▲一旁的梁朝偉也被逗樂。（圖／翻攝自微博）

影片中，站在劉德華身旁的梁朝偉也笑了出來。劉德華笑著回答「真不好意思啊，我有太太了」，手還指向電影中飾演他太太的演員。該男孩接著回應，「開玩笑的，看的出來你戲太好了，你就是未來的梁朝偉。」

該名小男孩的表現，令台下觀眾及台上演員們笑聲連連。相關影片引起網友們熱議，「孩子他爸：逆子你在說什麼呢」、「看起來是時候生個小孩幫我追星了」、「這個影片馬上就保存，以後給我的孩子反覆觀看，我追星的時候他也幫我問」、「內心不敢說的獨白都讓孩子說了」、「這是什麼大膽認爸行為！竟然直接吐露出我的心聲」、「他爸：哄堂大『孝』了」。