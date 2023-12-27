恐怖鄰居從2樓丟電風扇！網PO文求助：每天活在威脅陰影下

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區民眾在臉書「梧棲串起來」PO文求助，有次要路過鄰居家門口，突然從2樓丟下1具電扇，還好在後方的媽媽及時叫喚，他才沒有繼續往前走，差點被砸中，由於鄰居經常喝酒吵架，深怕哪一天會對家人不利，每天都活在威脅陰影下，不知該怎麼辦？清水警方表示，依法開罰1200元以上、2400元以下罰鍰。

▲鄰居疑惡意丟電扇砸人，網PO文求助，活在暴力陰影下。（圖／翻自臉書梧棲串起來，下同）

有網友PO出一段影片，畫面中有男子原本要走過鄰居門口，後來聽到媽媽在叫他，他就往回走，不料，才一轉身，鄰居就從2樓1具直立式電風扇，電風扇當場碎裂。

網友表示，隔壁鄰居疑似惡意要拿東西砸他家人，但是報警後，警察說沒有傷到人跟車，無法提告，頂多開一張隨意丟棄垃圾的罰單，但是從影片看來，鄰居有先探出頭來確認下面有人，再故意往家人的方向丟，他想請教該怎麽做？可以提告嗎？

清水警方表示，12月26日下午2點30分許，獲報50歲羅姓男子指出，鄰居27歲游姓男子將電風扇自2樓丟至1樓道路，差點砸中羅男的自小客車，警方到場後，確認無人員受傷且無財損，羅男不提出毀損等告訴；雙方並無結怨，無糾紛，平時也没有往來。

警方說，游男供稱家中大掃除整理家中雜物，才將電風扇丟至1樓。

警方認為游男已構成道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款「在道路拋擲足以妨礙交通之物」，除責令行為人即時停止並消除障礙外，並開單舉發，處1200元以上、2400元以下罰鍰，並告誡勿再犯。