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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德競總：侯柯政見發表會謊話連篇　最大假訊息製造者

▲▼戴瑋姍、陳世凱。（圖／競選總部提供）

▲戴瑋姍與陳世凱舉行記者會。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競總今（27）舉行「柯侯政見發表會，變成造謠大會」記者會，質疑藍白總統候選人侯友宜、柯文哲在政見發表會中，根本是最大的假訊息製造者，呼籲國政討論應根據事實、批評要有所本，還給台灣乾淨的民主選舉，一味把抹黑當策略、造謠當政見，相信無法爭取台灣人民的支持。

發言人陳世凱首先列舉柯文哲發言中的3大錯誤訊息：第一，柯文哲稱台灣高等教育經費僅佔GDP的0.39％，事實上，國際間各國高教經費計算基礎都不一樣，2019年台灣整體高教經費占GDP比例就已超過1.2%，柯文哲不僅沒有更新數據，還拿舊資訊出來混淆視聽。

陳世凱說，柯所提政見包括網路平權、體育政策等，蔡政府早就已經在做，包括推動前瞻計畫「推動中小學數位學習精進方案」、「班班有網路，生生用平板」、「運動發展基金」以及「國家運動訓練中心」等。陳世凱強調，教育政策最重要的是平權，屢屢發表歧視言論、稱特定科系不入流的柯文哲，實在沒有談教育平權的資格。

陳世凱表示，第二，柯文哲說台灣缺蛋、缺水、缺電，但現在因為缺蛋事件而被收押的僅有兩人，一位是黃國昌的好朋友「Linbay好油」林裕紘，一位是國民黨政策會黨工許哲賓；缺蛋議題也已經被法院認證，有特定網軍操弄輿論造成，身為民眾黨總統候選人的柯文哲，至今卻還在販賣恐懼、製造對立，教人不敢相信。

針對缺水議題，陳世凱指出，近年政府執行前瞻基礎建設計畫，推動水庫建立通聯網，包括已經完工的石門水庫阿姆坪防淤隧道、「板二計畫」、板新清水池等，讓翡翠水庫可以支援新北用水，柯文哲都在現場，卻還睜眼說瞎話；在缺電議題方面，蔡總統執政7年來，電力備轉容量率從1.64%提高到超過10%，2016至2022年再生能源發電量增加111億度電，去年綠電的發電量甚至已經高於核能發電量，台灣並不缺電，也持續往綠電方向走，成績有目共睹，只有柯文哲視而不見。

第三，陳世凱說明，柯文哲宣稱要建立友善生養環境、解決少子化議題，但回顧柯文哲擔任台北市長8年期間，北市人口整整少了22萬人，不禁讓人質疑，連台北市都顧不好，更遑論解決少子化議題，此外，柯文哲過去曾自爆，自己有3個小孩卻沒泡過半次奶、沒在幫忙家務，連自己的小孩都顧不好，如何照顧全台灣的小孩？

陳世凱強調，柯文哲過去充滿歧視言論，曾直言擔任住院醫師時「不想跟孕婦一組」，昨日民眾黨花蓮婦女後援會成員更公開表示「剛來花蓮的時候會覺得怎麼這麼多原住民」、「我這個都市人來講，真的有點害怕」，柯文哲和民眾黨一再爆出歧視言論，説要打造友善職場、友善生養環境、平權社會，根本是最大笑話。

針對侯友宜發言中的錯假訊息，戴瑋姍也提出3大質疑：第一，侯友宜持續主張要使用核能，甚至宣稱「新北核一乾儲槽不安全」，但事實上，新北市農業局兩週前才到現場檢查，認為核一乾儲狀態良好，侯友宜的發言根本坐實「最不了解狀況的落跑市長」之稱。她說，宣稱「沒有核安失去一切」的侯友宜，卻主張核一、核二、核三延役，還要重啟核四，至今仍無法說明如何處置核廢料，根本置北海岸居民處境於不顧。

第二，戴瑋姍表示，侯友宜稱民進黨靠ECFA又反ECFA，台灣農產品賣不到中國，但台灣持續努力擺脫中國單一市場，近幾年成績有目共睹，包括我國農產品外銷中國以外市場的金額，在2022年創下歷史新高，外銷美國與日本的佔比也已經超越中國。

第三，戴瑋姍說，侯友宜自豪他最重視女力，但過去侯友宜不僅曾出言輕佻，冒犯身邊的女性幕僚，2020年新北市衛生局爆出一起長年權勢性侵案，新北市政府處理失當，更是讓受害者情緒崩潰，最後選擇跳樓輕生；該案經監察院調查後也遭到糾正，認定新北市衛生局處理過程有瑕疵。戴瑋姍強調，侯友宜自始至終都沒有選擇捍衛受害者，甚至一路包庇有行政疏失的衛生局長，侯友宜怎麼好意思談女力、談性平？

最後，戴瑋姍表示，侯、柯兩人在政見發表會上的錯假訊息不計其數，將政見發表會變成造謠大會，完全有失作為總統候選人的高度與格局。她呼籲，政見發表會應以政策為主體，根據事實理性討論，請侯柯兩人多做功課，不要再拿片面的、錯誤的資訊搪塞台灣人民。

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