天冷包廂吃火鍋奪命！　6人吃到一半「3人前後腳沒了」

▲有6名男子在吃炭火鍋時，疑似一氧化碳中毒，幾分鐘不到就全桌不省人事。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

天冷吃鍋要注意！近日大陸河南安陽縣白璧鎮有6名男子在包廂吃炭火鍋時，疑似一氧化碳中毒，幾分鐘不到就全桌不省人事，且家屬還稱「一桌子6個人3個人前後腳沒了。」當下3人被送醫急救，其中3人更不幸死亡。

據《極目新聞》報導，這起意外發生在12月22日晚間11時，當天河南安陽縣有6名男子在白璧鎮的一家火鍋店吃炭火鍋，豈料吃的正盡興，幾分鐘後卻突然全桌不省人事。

有名疑似是死者家屬的網友於23日在影音平台發布多段影片表示，「一桌子6個人3個人前後腳沒了。喝多了去接人，幾分鐘不到就不省人事了，還有3個人被拉去急救了！」並稱自己的丈夫和他人在吃火鍋後死亡。

當地村民王先生於24日表示，該村4名村民和附近村子的2名村民在吃炭火鍋時，其中1人在吃飯過程中感到不適，被妻子接回家後不幸死亡，另1人死在餐廳，還有1人則在醫院去世。王先生指出，3名死者中，2人是該村村民，另1位死者則是附近村的村民。事後，該餐廳被警方下令關閉。

白璧鎮鎮政府工作人員於24日指出，幾人的死因是一氧化碳中毒，安陽縣人民政府辦公室則表示，相關部門正在處理事故。

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