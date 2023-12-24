聯合國員工大家族70多人全喪命　遭以軍攻擊妻小無一倖免

▲以色列與哈瑪斯的衝突仍持續進行中。圖為2023年12月20日的加薩建築群，明顯遭到破壞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列至今仍持續針對加薩地區進行轟炸，造成超過2萬名巴勒斯坦人喪命。聯合國開發計畫署一名資深員工也淪為這場戰爭的亡魂，他的妻小也罹難，整個大家族70多人全喪命。

綜合衛報、Euronews等報導，聯合國在加薩的工作人員正在迅速增加中，平均每日有1至2人死亡，總死亡人數已超過130人，最新的死者為聯合國開發計畫署員工穆拉比（Issam Al Mughrabi），他與妻子、5個孩子以及其他數十名親屬在加薩城附近的轟炸喪生。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）發布聲明稿呼籲即刻停火，「聯合國和加薩的平民不是攻擊目標，這場戰爭必須結束，不應該再有更多家庭承受穆拉比和其他無數家庭所歷經的痛苦與折磨。」目前以色列軍方尚未針對這起事件做出回應。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯今年10月7日跨境攻擊以色列，造成以色列約1200人死亡，同時擄走約240名人質，以色列隨後宣戰展開報復性反擊。依據加薩當局23日的說法，至今已有超過2萬名巴勒斯坦人喪命，超過5.3萬人受傷。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不甩國際社會呼籲停火的要求，誓言這場戰爭將會持續打下去，直到殲滅哈瑪斯為止。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）22日指出，以軍正擴大地面行動到加薩走廊其他地區，主要是南部，但加薩北部地區的行動仍在持續中。