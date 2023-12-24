趕快來搭乘！桃捷倒數　預估12／24迎第1億5千萬名幸運乘客

▲桃捷倒數，第1億5千萬名幸運乘客即將出現。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司23日表示，隨著疫情解封、基北北桃定期票上路，搭乘桃園機場捷運線人數日增，到23日晚間11點為止，桃園機場捷運線累計運量預估可到1億4千9百96萬多人，以機捷目前平均日運量89,636人次，估算幸運乘客將在24日出現。桃捷公司備有好禮相贈幸運乘客。

桃捷指出，第1億5千萬位乘客可獲贈1年份價值1萬4千4百元的1200基北北桃定期票，在這第1億5千萬位乘客前後來搭乘的前5位及後5位乘客每人也有獎，都可獲贈3個月份價值3千6百元的1200基北北桃定期票。

桃園機場捷運線於106年3月2日開始營運，在經歷4年9個半月後，於110年12月17日搭乘人數突破1億位，這第1億位的乘客是在A18高鐵站出現，是一位姓陳的小姐，她常利用桃園機場捷運線安排休閒旅遊，那天她正好從A6泰山站搭桃園機場捷運線到A18高鐵站逛逛和朋友聚餐，就幸運成為第1億位乘客而獲贈一張一年份的專屬紀念票卡。她肯定桃園機場捷運線列車搭乘空間很乾淨，她很喜歡，也經常搭。

在第1億位乘客出現到將迎第1億5千萬位乘客，此期間因疫情，搭乘機捷乘客遽降，甚至出現日均運量1萬4千多人次的歷史新低，讓桃園機場捷運線運量亮紅燈。幸從今(112)年5月1日起，疫情從第五類傳染病降到第四類傳染病後，桃園大眾捷運股份有限公司同時大幅調整營運策略，配合節慶推出各項親子遊吸引眾多乘客搭車，也克服列車不足問題陸續推出11個班次的上班日加班車服務通勤族，更和沿線業異業結盟，和知名的樂天球團合作，和旅遊、航空業互惠互利合作開拓財源，和國內外軌道同業聯合推出旅行套票等等，讓搭乘人數急起直追。

桃捷近五年平均日運量如下：

108年：76,610人次、

109年：50,591人次、

110年：37,643人次、

111年：47,039人次、

112年：89,636人次(累積至12/22止)