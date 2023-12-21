陸漁民捕獲野生「土豪金」　2.1公斤重價值上看10萬元

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名漁民王明明19日在寧海灣橫山島附近捕魚時，意外捕獲一條金光閃閃、體型碩大的野生大黃魚。這尾大黃魚重達4.2斤（約2.1公斤），體長約60公分，全身呈現金黃色，嘴巴和鱗片十分完整。外界預估，這尾野生大黃魚品相完整，價格上看2至3萬元人民幣（約8至13萬元新台幣），十分難得。

▲寧波漁民捕獲有著「海中土豪金」之稱的2.1公斤重野生大黃魚。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

《錢江晚報》報導，大黃魚是石首魚科黃魚屬的統稱，因其頭部長有兩顆堅硬的結石，因此也被稱爲石首魚。野生大黃魚的生長速度非常慢，每年僅能長七、八兩，三年僅能長到2斤（1公斤）多。

由於生長週期緩慢，這尾重達2公斤以上的野生大黃魚價值不菲，因此被認為是「海中土豪金」，撈到即是賺到。王明明表示，近年來，每年都能在家門口的這片海灣捕到4斤（2公斤）以上的大黃魚，就在今（2023）年大年初四，他就曾捕獲過一條4.8斤（2.4公斤）的野生大黃魚，賣出二、三萬（人民幣）的好價格。

位於寧波象山港尾部的寧海灣是大陸東部沿海少有的寧靜港灣。近年來，隨著當地政府持續推行伏季休漁、增殖放流的制度與政策實施，越來越多的野生大黃魚被捕獲，成為當地漁民「淘金」的聖地。