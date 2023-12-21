屏東風箏節登場　屏東警籲善用接駁…停車免煩惱

▲屏東警分局規劃好風箏節交通措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2023年屏東風箏節」於12月23、24日二天，每天11至17時，在屏東河濱公園熱鬧舉行。今年以「搞怪星球」為主題，除了可以欣賞大型風箏表演外，更規劃各項手作體驗活動。轄區的屏東警分局規劃好相關交通措施，解決停車問題，籲請民眾多利用。

警方說，屏東轉運站及六塊厝火車站均設有免費接駁車，發車時間為11時至16時，請民眾善用台鐵或客運，再轉乘接駁車入場。

「汽車停車區」規劃於屏東科技產業園區內，請高屏大橋東行的駕駛人下橋後右轉，依指引牌面即可進入屏東科技產業園區內停放，園區設有接駁站二處，可供民眾免費搭乘。

「機車停車區」規劃於舊鐵橋下草地，請機車駕駛人自凌雲新村光大巷對面入口進入後，跟隨指引牌面即可抵達停車區。

警方指出，河濱公園外堤防路段已公告全面禁止停車，請民眾勿貪圖一己之便，造成交通混亂，而且自堤防路段進出會場尚需步行30分鐘，極為不便，請審慎評估。如持有「身心障礙者專用停車位識別證」、「孕婦版車位識別證」等，且會場仍有停車空間時，始可循接駁車動線進入會場。

屏東警分局長蔡培元表示，屏東風箏節歷年均吸引大量遊客朝聖，有鑑於會場停車空間有限，請駕車民眾務必善用接駁車入場，省時又方便。警察同仁亦將全力疏導，希望大家保持耐心，共同維持順暢安全的交通環境。