侯陣營拋0~6歲健保費國家繳　薛瑞元酸「大撒幣」提政策要做功課

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨不分區立委候選人蘇清泉今（14）日代表侯陣營出席「2023投資健康接軌國際論壇」時再拋政見，宣布將提出「0~6歲健保費國家繳」，減輕年輕人負擔，讓他們敢生、敢養小孩。衛福部長薛瑞元傍晚受訪表示，這種政見會讓人覺得是「大撒幣」，還酸「提政策前應該要想一下，多做功課」。

民進黨立委吳玉琴、民眾黨立委吳欣盈、國民黨不分區立委候選人蘇清泉，代表三位政黨總統候選人出席「2023投資健康接軌國際論壇」，提出各自代表政黨於未來執政時醫療健保的具體施政方針。

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蘇清泉發表演說時提到健保時強調，現在小孩子跟老人家的健保費，幾乎都是年輕子女在負擔，所以只要把長者、小孩子照顧好，年輕人負擔就會小。「我媽媽已經95歲，我現在還在幫她繳保費，我每個月每個月幫她繳『幹得要死』」，侯友宜將65歲以上長者免健保費列為政策，讓400萬長者受惠；蘇更當場拋出「0到6歲的健保費我們會幫他繳」。

▲民眾黨吳欣盈、民進黨吳玉琴、國民黨蘇清泉出席 2023台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元受訪表示，侯陣營可能沒有算過這樣需要多少錢，沒有去做財務影響評估，赫然提這種政見實在不妥。薛解釋，依照《健保法》規範，不會直接免除健保費用，需要另外編列預算，0~6歲健保以眷屬投保，第1類到第6類身份都有可能，評估會有難度。薛瑞元說「提出沒有評估影響就拿出來，會讓人覺得是大撒幣，提這種政策要想一下，要多做功課。」

薛瑞元強調，年輕人負擔應該是整體去減輕，要多方面著手，例如近期三讀通過的《最低工資法》，保障年輕人收入比較恰當，從健保直接處理不妥。

蘇清泉也針對健保點值補貼至0.9開罵「王八蛋」，忍為應該補貼到1.0。薛瑞元語帶無奈，蘇清泉當過醫師公會全聯會理事長，也曾經是健保會委員之一，講這種話還是有點偏離專業。他知道健保財務狀況、制度是如何，這些都是情緒發言，要做健保改革，大家一起來動腦筋。

▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉出席「2023健康投資接軌國際」論壇。（圖／記者屠惠剛攝）