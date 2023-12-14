快刷本子！這天前出生「最高可領2萬元」　資格、領取方式一次看

▲新北、高市重陽敬老金仍有人未領取。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／翁申霖／今周刊

時序進入年底，有禮金入帳的朋友別錯過了！今年有多個縣市發放重陽敬老金，而多數縣市已早早發放完畢，目前新北市、高雄市仍可以領取，不過，截止日期將至，有資格領取的民眾趕快把握機會別錯過。

新北市、高雄市發放重陽敬老金，這一波津貼受惠人數達123萬人，領取的時間進入倒數階段，錯過就領不到了！

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新北市70萬3687人受惠

最高2萬元、2023年12月29日截止領取

先從新北市來看，新北市重陽敬老津貼領取時限至12月29日止，預估有70萬3687人受惠，總計發放12億元左右。

◆領取管道：匯款、超商(7-11、全家)、各大銀行ATM

◆領取資格：設籍新北市滿1年以上、重陽節當月年滿65歲，就符合領取條件

◆領取金額：依照年齡有所異，65歲至79歲者，每人發放1500元；90歲至99歲者，每人發放5000元；100歲（含）以上，每人發放2萬元。

新北社會局指出，此波重陽禮金發放，共有70萬3687名長輩符合資格，有66萬1998人採用匯款，比率達94.1％，另外有4萬1689人選擇領現金。

高雄市53萬人受惠

最高1萬元、2024年1月2日截止領取

再看到高雄市，高雄市的重陽敬老津貼，領取期限到2024年1月2日，預估近53萬人受惠。

◆領取管道：匯款、派員親送

◆領取資格：民國47年12月31日(含)前出生，112年6月30日以前即設籍高雄市，且9月23日以前戶籍皆未曾遷出者，都符合領取資格

◆領取金額：55歲到64歲原住民及65歲以上未滿90歲者，每人1500元；90歲以上未滿100歲，每人5000元；100歲（含）以上者，每人1萬元

高雄市區公所表示，目前已全數匯款，或派員親自送達。若未領取或不符合親送之條件者，可前往高雄市政府社會局老人福利科，並攜帶個人身分證及私章，或攜帶長者及代領人2人的身分證及私章由他人代領。

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