華爾街：以色列開始水灌地下道　要把哈瑪斯逼出來

▲以色列開始水淹哈瑪斯地下道。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

熟悉以色列軍方行動的美國官員表示，以色列已經開始行動，從地中海抽取海水灌入加薩地底宛如迷宮般的大型地下通道，試圖把哈瑪斯的殘黨逼出來。

《華爾街日報》率先報導，以色列軍方已經掌握證據，證明巴勒斯坦激進組織哈瑪斯將遍布全加薩的地下通道變成行動的延伸基地。以色列官員指出，哈瑪斯的地道是戰場行動的關鍵，哈瑪斯通過地道調動人員、儲存火箭彈與彈藥，並且提供組織領導人指揮的處所。據信目前還有130名以色列人質，也同樣是被關押在地道裡。

美方官員指出，以色列目前仍在評估長達300英里（約482.8公里）、節點設有厚重防爆門的超大型地下迷宮裡，灌入海水能有多少的效果。從地中海抽水，灌入加薩地下通道的過程可能長達好幾個禮拜，以色列11月安裝5個幫浦後，又再多安裝2個，並同步進行初步測試，美方官員指出，大約從測試開始後就展開行動了。





▲以色列試圖將哈瑪斯逼地下道。（圖／路透）

在整體影響中，先前還曾提及過海水大量灌進加薩地下空間的結果，便是整個加薩走廊的淡水供應受到影響，這對現在本就水深火熱的加薩人民，無疑來說又是一個危及生命的人道危機，不過影響規模目前尚不清楚。部分拜登政府官員則指出，這種技術可能有助摧毀部分地道網。

以色列對此不願置評。

這個大型地下通道網又被稱為「加薩地鐵」（Gaza Metro），最早建於1980年代，接近埃及邊境，甚至比哈瑪斯掌權還要早。最初是用來走私一切物品，從武器到黑市商品應有盡有，哈瑪斯掌權後才逐漸轉移為軍用設施。