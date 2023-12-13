超商開賣「巧克力霜淇淋」了！限時第2支半價爽吃　再送點數10點

▲7-11攜手18度C巧克力工房一同打造這支「巧克力霜淇淋」，今（13）日起快衝門市買。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

霜淇淋控趕快看！就有超商今（13）日起重磅開賣「巧克力霜淇淋」，苦甜交織加上淡淡香草風味，絕對能夠療癒味蕾，在冬日裡帶來全新享受，此款巧克力霜淇淋單支售價49元，今（13）日起只要使用指定支付購買霜淇淋，即可享第2支半價優惠，再送點數10點。

7-11今（13）日起開賣最適合秋冬品嚐的巧克力風味霜淇淋，這次攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」共同開發，嚴選法國「VALRHONA法芙娜」可可，打造東西方揉合而成的奢華濃郁巧克力霜淇淋，單支售價49元（紙杯、酥餅杯盛裝皆同價位）。

「18度C巧克力霜淇淋」苦甜交織加上淡淡香草風味、絕美木質調色澤外觀搭配專屬聯名紙杯，帶來令人無法抗拒的高級質感享受，現在只要購買2支即加贈限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒1支，採各門市限量贈送，送完為止。

▲今（13）日起只要購買「18度C巧克力霜淇淋」2支就送限量「VALRHONA法芙娜」頂級純苦61%巧克力棒1支；另還有霜淇淋任選第2支半價、送點數10點優惠，可要把握便宜買。



不僅如此，7-11還祭出霜淇淋優惠，即日起至2024年1月9日期間每周五、六、日適用，憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選第2支半價；另外，至2024年1月1日止，每日只要購買任一霜淇淋，就送OPEN POINT點數10點 (點數效期至2024年2月29日)。

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出2大咖啡飲品優惠，單杯中杯美式特價18元、中杯拿鐵25元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2大咖啡飲品優惠，即日起至12月26日止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024年6月23日止；即日起至2024年1月9止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。