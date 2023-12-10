報復愛妻劈腿！老公22次上傳「小王性愛片」　判決出爐不用關

▲南韓一名男子正在與妻子協議離婚，卻在網路上散布對方與第三者的性愛影片。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名男子在婚姻中觸礁，從2022年6月起開始與妻子分居。然而，在申請調解離婚過程中，男子竟然在網路社交媒體外流妻子與第三者發生性關係的影片，上傳次數高達22次。法官9日判處男子1年有期徒刑，緩刑2年，並且需要進行120小時的社會服務。

根據南韓紐西斯通訊社報導，京畿道議政府市地方法院刑事單獨3庭法官9日針對被指控違反性暴力犯罪處罰特例法（利用相機等拍攝、散步等）的一名公務員男性，判處1年監禁，緩刑2年，並且命令他接受保護觀察、40小時的性暴力再犯預防講座，以及120小時的社會服務。

報導指出，被判緩刑的男子2022年6月與妻子分居後獨自生活，卻在同年10月申請調解離婚的過程中，多達22次在網路上傳標題為「被邀請來的男子」與妻子發生性關係的私密影片與照片。

報導提到，法官認為男子目的是將影片散播至不特定的多數人，犯罪性質相當惡劣，但是被告已經與受害者達成協議，受害者不希望處罰被告，並且被告擁有與子女見面的交涉權、已有計畫負擔贍養費、初次犯行等都是考量因素，最終才確定了量刑。