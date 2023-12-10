裸體有益健康？女記者「脫光實測」1周　驚人成果曝光

▲英國一名女記者實測全裸生活是否有益身心健康。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

英國一名女記者挑戰1週7天都全裸生活，親身試驗裸體是否真的能夠有益健康，並將經驗寫成專欄分享自身感受。

根據《太陽報》（The Sun）報導，有許多文章聲稱裸睡不僅能夠促進身心健康，還能紓壓，36歲女記者喬潔特（Georgette Culley）想親自試試全裸生活，驗證這個說法是否屬實，於是決定一周都一絲不掛生活。

喬潔特與2個小孩同住，在實驗期間她都將住處窗簾拉上，避免驚嚇到鄰居，並且藉由智慧手錶測量自己的心率，記錄每天的身體狀態，平時她的靜止心率為每分鐘65次（正常心率為60到100次/分鐘），然而當她開始裸睡後，早上醒來她的靜止心率為55bpm。

▲女記者喬潔特裸體一周後，認為睡眠改善、壓力減輕。（翻攝X@glosnudist）

然而，當她外出去丟垃圾時，未免擔心被發現裸體，還是會心跳飆快，一度曾飆升到130bpm，接近慢跑微喘時的心跳速度；隨後她前往超市採買時，雖然有故意穿上長大衣遮蔽裸體，可是由於天氣非常冷，外加她十分緊張，所以心跳一度飆到140bpm，比她正常穿衣去超市買東西還心跳加速，高出40bpm。

經她實測，當她在家運動時，裸體時的心率也高於穿衣時的狀態，由此證明裸體消耗了更多卡路里。她也發現裸睡讓她這周睡得更香甜，自己皮膚光澤更加亮麗，壓力也減少許多，甚至還變得更有自信，認為自己變得更性感。

A fun article in the Sun as their "Sexpert" lives naked for a week - really emphasises the positive benefitshttps://t.co/PDBs6Azvjj — Marcus - Glosnudist (@glosnudist) December 7, 2023

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