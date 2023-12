裸體有益健康？女記者「脫光實測」1周　驚人成果曝光

▲英國一名女記者實測全裸生活是否有益身心健康。(示意圖,unsplash)

圖文/鏡週刊

英國一名女記者挑戰1週7天都全裸生活,親身試驗裸體是否真的能夠有益健康,並將經驗寫成專欄分享自身感受。

根據《太陽報》(The Sun)報導,有許多文章聲稱裸睡不僅能夠促進身心健康,還能紓壓,36歲女記者喬潔特(Georgette Culley)想親自試試全裸生活,驗證這個說法是否屬實,於是決定一周都一絲不掛生活。

喬潔特與2個小孩同住,在實驗期間她都將住處窗簾拉上,避免驚嚇到鄰居,並且藉由智慧手錶測量自己的心率,記錄每天的身體狀態,平時她的靜止心率為每分鐘65次(正常心率為60到100次/分鐘),然而當她開始裸睡後,早上醒來她的靜止心率為55bpm。

▲女記者喬潔特裸體一周後,認為睡眠改善、壓力減輕。(翻攝X@glosnudist)

然而,當她外出去丟垃圾時,未免擔心被發現裸體,還是會心跳飆快,一度曾飆升到130bpm,接近慢跑微喘時的心跳速度;隨後她前往超市採買時,雖然有故意穿上長大衣遮蔽裸體,可是由於天氣非常冷,外加她十分緊張,所以心跳一度飆到140bpm,比她正常穿衣去超市買東西還心跳加速,高出40bpm。

經她實測,當她在家運動時,裸體時的心率也高於穿衣時的狀態,由此證明裸體消耗了更多卡路里。她也發現裸睡讓她這周睡得更香甜,自己皮膚光澤更加亮麗,壓力也減少許多,甚至還變得更有自信,認為自己變得更性感。

