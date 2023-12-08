阿里山沼平車站1樓店面12／14公開招租　2年一租

▲ 阿里山沼平車站 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提升阿里山林鐵沼平車站多元機能，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下簡稱林鐵及文資處)將辦理一樓相連4間賣店公開標租，每間面積4.41平方公尺(約1.33坪)，競投標租金底價每年14,635元(平均1220元/月)。個人或公司行號均可投標，訂於112年12月14日(星期四)上午10點進行開標，有興趣的朋友可於官網下載並領取投標單。

▲▼ 阿里山沼平車站一樓4間賣店公開標租「2年」 。（圖／林鐵及文資處提供）



沼平車站位於阿里山國家森林遊樂區內，車站曾為林業製材聚落所在地，原建於西元1914年，2013年改建，建築採用石材及木材為主，呈現百年歷史文化印象，可眺望大塔山峭壁、沼平公園櫻花樹群、櫻之道等自然美景，是阿里山自然景觀木結構車站，預計將於113年6月全線通車；因車站位處鐵路沿線之重要指標區域，串聯本線、支線及園區等重要景點，成為遊客的休憩極佳地點。





採公開標租，租期自113年1月1日至114年12月31日為期2年，提供餐飲食品業、藝文服務業、圖書出版業、便利商店業、休憩空間等，歡迎個人或公司行號可於今年12月14日9點前踴躍投標。



賣店標租以往都是1年1期，今年首次延長為2年，期能更穩定地經營。但因為適用原住民族工作權保障法及身心障礙者權益保障法規定之採購，開標由原住民廠商、身心障礙福利機構、團體或庇護工場優先進行。歡迎踴躍投標「阿里山林業鐵路沼平車站一樓9~12號賣店租賃案」，詳細內容公告於林鐵及文資處官方網站http://afrch.forest.gov.tw，或可電洽該管理處鐵路服務科。