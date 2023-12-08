他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

▲原PO好奇，「青少年世代是不是不看電影了？」（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著時代變換，每個年代的年輕人喜好各不同。就有網友表示，家裡的小孩對電影都興致缺缺，「問起來，他們同學也是如此」，即使串流平台有很多商業片可看，但小孩休閒時間寧可玩手遊，令他不勝唏噓，「這樣下去，電影的未來是不是越來越黑暗？」

這位網友在PTT的movie板發起討論，「現在青少年世代是不是不看電影了？」文中透露，「看家裡的小鬼對電影興致缺缺」，一問之下，小孩同學也是如此，「即使家裡串流買斷不少商業片，他們毫無興趣，休閒時間寧願拿來玩手遊」，不禁擔心「電影的未來」是不是越來越黑暗？

貼文一出，就有人有感直嘆，「現在小朋友只看抖音+國片+低卡了，沒有在看電影的」、「電影片長2小時，對於不想動腦的屁孩確實都會看抖音」、「是，國高中生真的少看」、「現在上課放電影給學生，學生一半都在玩手機」、「電影太長，小朋友完全沒耐心看，但看抖音可以一次滑2個小時。」

▲不少人坦言自己也無法看長片了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過，也有網友直呼，「現在每天資訊爆發的時代，年輕人都只會刷短視頻了，連追劇都只肯上YT看什麼幾分鐘精華版了」、「我連看10分鐘講解都用2倍速看了，免費娛樂太多了」、「現在是速食娛樂的時代，等看YT、5分鐘看電影就行了」、「我也不喜歡超過100分鐘的電影。」

有網友則認為，「百年前老人也許也在感嘆，年輕人都去看電影了，正宗現場表演藝術情何以堪呢？」「上大學才開始看電影，不是每個小孩都有閒錢去看」、「沒這回事，氣氛和體驗完全不同，只是最近好看的電影真的不太多」、「有沒有想過，你選的片根本不是你家孩子想看的？」「我青少年看過的電影屈指可數，我以為這本來就是成人娛樂，票價都夠我喝一個禮拜手搖杯了。」