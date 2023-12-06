他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

▲電影《2012》視覺效果讓人震撼。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

馬雅古文明曾預言，2012年12月21日是「世界末日」的說法！一名網友則直呼，2009年上映的電影《2012》，他看完後對世界末日感到害怕，接著自嘲「現在的小孩，絕對不知道當初我們多恐懼！」該文曝光後，引發千名網友熱議，「2012那年真的很恐怖」、「大家一起死有啥好怕的！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出電影災難片《2012》的海報，他接著深呼吸直呼，當年心中的焦慮感依舊歷歷在目，「現在的小孩，絕對不知道當初我們多恐懼！」

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文章曝光後，引來5千多名網友爆共鳴回應，「2012那年真的很恐怖」、「當時還在當兵，X的...想說怎衰到這樣，世界末日在當兵」、「記得那陣子，一直在地震」、「當時為了不留下悔恨，我鼓起勇氣跟班上心儀的女生告白，後來她成了我老婆」、「我記得當初是不是一堆人買貨櫃擺在山上，當時還有上新聞」、「11歲以下的小孩都不懂」、「前一天晚上還怕怕的」、「當時還在教室看新聞直播倒數」、「現在重播還是會一看再看」。

不少網友笑虧，「口袋跟錢包空空更恐懼」、「大家一起死有啥好怕的」、「我還特地買DVD回家收藏」、「我從1997恐怖大王等到2012瑪雅預言，結果啥屁都沒有」、「災難片，我覺得最讚的還是《明天過後》」、「都不知道那年暑假作業到底要不要寫」。

而該部電影《2012》情節描述馬雅長計曆的最後一天就是「2012年12月21日」，當天地球將會發生大地震、海嘯、火山爆發，或遭小行星撞擊而摧毀。

針對世界末日的說法，其實當年國際專家學者早就出面闢謠，強調這只是馬雅曆法計算時間的單位和一般的西元曆法的單位不同而已。NASA科學家也解釋，「馬雅曆法的週期單位比較長，是以5125年為一個週期，這次週期的結束點在2012年12月21日，22日開始就進入另一個週期。就像是西洋曆法裡12月31日是年終，1月1日是新年的意思一樣。」