　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲電影《2012》視覺效果讓人震撼。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

馬雅古文明曾預言，2012年12月21日是「世界末日」的說法！一名網友則直呼，2009年上映的電影《2012》，他看完後對世界末日感到害怕，接著自嘲「現在的小孩，絕對不知道當初我們多恐懼！」該文曝光後，引發千名網友熱議，「2012那年真的很恐怖」、「大家一起死有啥好怕的！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出電影災難片《2012》的海報，他接著深呼吸直呼，當年心中的焦慮感依舊歷歷在目，「現在的小孩，絕對不知道當初我們多恐懼！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來5千多名網友爆共鳴回應，「2012那年真的很恐怖」、「當時還在當兵，X的...想說怎衰到這樣，世界末日在當兵」、「記得那陣子，一直在地震」、「當時為了不留下悔恨，我鼓起勇氣跟班上心儀的女生告白，後來她成了我老婆」、「我記得當初是不是一堆人買貨櫃擺在山上，當時還有上新聞」、「11歲以下的小孩都不懂」、「前一天晚上還怕怕的」、「當時還在教室看新聞直播倒數」、「現在重播還是會一看再看」。

不少網友笑虧，「口袋跟錢包空空更恐懼」、「大家一起死有啥好怕的」、「我還特地買DVD回家收藏」、「我從1997恐怖大王等到2012瑪雅預言，結果啥屁都沒有」、「災難片，我覺得最讚的還是《明天過後》」、「都不知道那年暑假作業到底要不要寫」。

而該部電影《2012》情節描述馬雅長計曆的最後一天就是「2012年12月21日」，當天地球將會發生大地震、海嘯、火山爆發，或遭小行星撞擊而摧毀。

針對世界末日的說法，其實當年國際專家學者早就出面闢謠，強調這只是馬雅曆法計算時間的單位和一般的西元曆法的單位不同而已。NASA科學家也解釋，「馬雅曆法的週期單位比較長，是以5125年為一個週期，這次週期的結束點在2012年12月21日，22日開始就進入另一個週期。就像是西洋曆法裡12月31日是年終，1月1日是新年的意思一樣。」

ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／外物入侵台鐵！區間車剎車不及撞上　北部列車延誤

機票「超省錢買法」曝光！泰國來回才4407元　這類人不適合

公公偷聞內褲抱怨「沒香味」：洗得不夠乾淨！硬闖房間看媳婦餵母乳

運動會沒打招呼！學生母酸老師「不知在忙啥」　網看傻：恐龍家長

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

龍是為著你！星宇頭等艙新餐點「鱔魚塔可餅」　中西合璧5菜一次看

3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

知道製作過程就「不敢吃食物」？網狂點名「這美食」：從此不碰

男童幼兒園拔河遭繩勒脖　家長控「老師在滑手機」還要孩子說謊

新高！交部招商釋2644億商機　「台鐵公司倉庫宿舍」明年接力開發

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

快訊／外物入侵台鐵！區間車剎車不及撞上　北部列車延誤

機票「超省錢買法」曝光！泰國來回才4407元　這類人不適合

公公偷聞內褲抱怨「沒香味」：洗得不夠乾淨！硬闖房間看媳婦餵母乳

運動會沒打招呼！學生母酸老師「不知在忙啥」　網看傻：恐龍家長

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

龍是為著你！星宇頭等艙新餐點「鱔魚塔可餅」　中西合璧5菜一次看

3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

知道製作過程就「不敢吃食物」？網狂點名「這美食」：從此不碰

男童幼兒園拔河遭繩勒脖　家長控「老師在滑手機」還要孩子說謊

新高！交部招商釋2644億商機　「台鐵公司倉庫宿舍」明年接力開發

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收重回40億大關

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

2隻小型犬被拋棄「緊守彼此」癡心等主人　有人靠近就嚇得逃走

兼差當直播主以為爽賺！表演系女大生淪獵物「秒背債2500萬」

陸男童臉遭狗咬爛「縫90針」　狗當場被打死「狗主人神隱中」

巴基斯坦講烏爾都語　亞錦賽受訪三方翻譯　

2024投資迎雙多！　國泰投信總座：股債大口吃

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

更多熱門

相關新聞

被控搶走《賽德克》　郭台強批魏導「不知惜福」

被控搶走《賽德克》　郭台強批魏導「不知惜福」

名導魏德聖近日與中影國際董事長郭台強鬧翻，起因於2人合作拍攝電影《賽德克‧巴萊》後，被外界認為名利雙收的魏德聖，突遭郭台強名下的鑫鴻國際公司，以1張4500萬元本票向法院聲請查封財產，魏德聖一方面聲請法院暫停執行，一方面指控郭台強是「邪惡的贏家」，搶走《賽德克‧巴萊》版權，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署29日首度以被告身分傳郭台強出庭。

Netflix「12月一排神片全下架」！　泰勒絲演唱會要掰了

Netflix「12月一排神片全下架」！　泰勒絲演唱會要掰了

林依晨、阮經天最新國片　台中人憑身分證免費看

林依晨、阮經天最新國片　台中人憑身分證免費看

反毒《脫癮而出》　識詐宣導列車啟航

反毒《脫癮而出》　識詐宣導列車啟航

陸男投資電影100萬元虧96萬怒告詐欺 網友翻出片名：總票房320萬

陸男投資電影100萬元虧96萬怒告詐欺 網友翻出片名：總票房320萬

關鍵字：

災難片2012世界末日電影馬雅古文明

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面