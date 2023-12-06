英國爆「百日咳」疫情！一年病例暴增250%　南韓83例比去年高出3倍

▲英國面臨百日咳疫情升溫趨勢，5個月間累計716例。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國近期正在努力應對百日咳（Pertussis）疫情，從7月至11月累計通報716例確診，是2022年同期的3倍。英媒報導指出，過去一年來，英國百日咳病例數增加了250%，百日咳具有高度傳染性，若嬰幼兒染疫更容易出現嚴重病情。亞洲的南韓與馬來西亞今年百日咳疫情也比往年更加盛行。

據鏡報報導，來自英國衛生安全局（UKHSA）的醫師Gayatri Amirthalingam表示，英國過去5個月來通報了716例百日咳，比去年同期增加3倍病例，但這種病例增長「在預料之中」，因為新冠疫情時期實施的社交距離、隔離封鎖等限制措施，一併減少了百日咳等疾病的傳播。

倫敦大學學院兒童公衛專家Helen Bedford教授表示，正如預期的狀況，現在百日咳的病例再次升高，因此確保孕婦接種疫苗至關重要，「嬰兒感染百日咳可能會非常嚴重，母親在懷孕期間接種疫苗，是確保剛出生幾個月的新生兒受到保護的唯一方法。」

▲百日咳具有高度傳染力，最初症狀與感冒類似，但咳嗽會持續數周以上，甚至數月。（示意圖／CFP）

根據衛福部疾管署資訊，百日咳為百日咳桿菌侵犯呼吸道引起的急性細菌性疾病，主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微，多數患者不會出現併發症，但患者營養狀況不良、併有腸道及呼吸道感染或6個月以下嬰幼兒是高危險群。

據英國國民保健署（NHS）說明，百日咳的最初症狀與感冒相似，例如流鼻水和喉嚨痛，高燒並不常見，大約一周後會出現持續幾分鐘的咳嗽，伴隨著喘息聲，尤其是晚上咳得更嚴重，咳嗽症狀可能長達數周或數月。嬰幼兒甚至會出現呼吸困難、脫水、肺炎或癲癇，皮膚顏色變藍或變灰，成人則更容易胸痛、臉紅。

不只在英國，今年以來丹麥、加拿大、美國都有破百起病例。在亞洲，南韓截至11月4日累計報告83例病例，是去年同期的3倍多。菲律賓截至5月底也有220例，其中5名嬰兒患者死亡。馬來西亞截至8月19日也通報329例確診，其中23例死亡，近6成死者為不到1歲，大馬當局也認為百日咳病例的增加與疫情鬆綁有關。

至於台灣百日咳的情況，在2022年10月出現國內該年度第一例確診，為北部10多歲男性，2022全年共累計2例，2023年迄今則為零確診。

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