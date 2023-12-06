半年開2次頭彩！嘉義彩券行放鞭炮狂賀　曝「客人都跑這套行程」

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

昨（5）日開出大樂透頭獎1億元彩券，由位在嘉義縣大林鎮東林里中興路106之1號1樓的「一期發彩券行」賣出，一人獨得。今天業者在店門口放起鞭炮慶祝，也有不少民眾聞名過來買彩券，買氣相當旺盛。彩券行所在位置附近因為有土地公廟，業者蔡雨庭表示，香客拜拜完過來買彩券的行程很常見，而店家今年拜土地公廟拜得特別勤，運勢也更旺了，6月23日才開出今彩539頭彩，現在又再迎來頭彩。

▲昨（5）日開出大樂透頭獎1億元彩券，店家放鞭炮慶祝。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲店家旁的土地公廟。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

台彩5日晚間開出112000109期大樂透，獎號由小到大依序為10、14、30、38、42、48，特別號37，頭彩一注獨得。

今日一早彩券行也在門口放鞭炮慶祝，業者蔡雨庭表示能開出頭彩相當開心，今年6月23日才開出今彩539頭彩，昨天又開出大樂透頭彩，可能是今年拜土地公廟拜得特別勤，運勢也更旺了。

經查，一期發彩券行所在位置附近因為有土地公廟，香客拜拜完過來買彩券的行程很常見，蔡雨庭說：「這也算是一套行程啦！」

不過對於中獎人的長相、選號是採電腦自由選號還是指定號碼，蔡雨庭表示，生意太好來客量大，不記得了。

▲客人中獎，業者也相當開心。（圖／記者翁伊森翻攝）