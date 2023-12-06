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人質獲釋「微笑揮手」攏是假？　以色列醫控：哈瑪斯下藥

▲▼ 以哈停火期間，人質獲釋時微笑揮手。（圖／路透）

▲ 人質對鏡頭微笑揮手，一旁還站著持槍的哈瑪斯戰士。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈停火7天期間有105名人質獲釋，他們被移交給紅十字會時紛紛在鏡頭前露出微笑，還向哈瑪斯武裝份子揮手，但以色列醫師出面指控，這實際上是因為哈瑪斯為了製造假象，在交還人質以前讓他們服用鎮靜劑。

《太陽報》報導，以色列衛生部一名代表指出，哈瑪斯在加薩將人質交給紅十字會以前給予鎮靜劑，衛生部醫療部門負責人米茲拉希（Hagar Mizrahi）特別提及名為「氯硝西泮」（Clonazepam）的藥物，在以色列稱為Clonex，用來治療焦慮、癲癇、躁鬱症、精神病及強迫症。

以色列外交部目前則未具體說明是否透過驗血證明他們曾服用藥物，人質家屬早前向衛生委員會提出質疑，委員會主席馬什里基（Yonatan Mashriki）則敦促衛生部及各地衛生組織，分享藥物及其他醫學發現相關報告。

▲▼ 以哈停火期間，人質獲釋時微笑揮手。（圖／路透）

▲▼ 以哈停火期間，人質獲釋時微笑揮手。（圖／路透）

▲▼ 以哈停火期間，人質獲釋時微笑揮手。（圖／路透）

▲ 獲釋人質表情看起來輕鬆愉悅。（圖／路透）

哈瑪斯在7天停火期間釋放105名以色列及外國婦孺，據報還有約160人被關押，包括2名兒童。5歲女童艾蜜莉亞（Emelia Aloni）和45歲母親丹妮爾（Danielle Aloni）遭囚禁加薩地底49天後重見天日，被俘期間丹妮爾被迫撰寫一封讚揚哈瑪斯的公開信，還必須謊稱女兒受到「女王般的待遇」。

她們獲釋10天後，丹妮爾受訪道出實情，稱人質的生活「就像恐怖片」，「我們的女兒目睹那個年齡的孩子不該看見的景象，任何年齡的人都不該看到。」

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