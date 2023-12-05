抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

▲知名籃球教練許智超與前三鐵女國手前往汽車旅館，遭妻子尾隨逮獲，質問他為什麼跟其他女人開房間。（圖／CTWANT提供，下同）

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綽號「鳥總」的職籃T1台中太陽隊助理教練許智超涉嫌與吳姓前女籃球員發生婚外情，遭妻子找媽媽南下抓姦，新北地院日前判吳女須賠30萬元；巧的是許智超被抓姦後，隔月又與喬姓女前國手前往旅館開房間，肆無忌憚地偷吃再被妻子逮個正著，許妻痛斥丈夫至今不肯認錯，決定提告到底。

許智超和吳女今年3月21日從高雄的一家汽車旅館退房時，被在外等候的許妻及岳母當場堵到，許當場向岳母下跪說「媽媽，我做錯了。」許妻向吳女求償200萬元，吳女辯稱兩人在房內並未逾矩，新北地院11日21日對吳女判賠30萬，全案仍可上訴。

許妻告訴本刊記者說，喬姓前三鐵（鐵餅、鉛球、鏈球）國手是她在體育學院的同學，幾年前喬女曾跟她聯絡，表示自己的小孩想要打籃球，許妻因此介紹籃球專長的丈夫跟喬女認識，未料兩人竟私通款曲。她說，曾有朋友在路上巧遇許與其他女人幽會的照片，她還天真地告訴對方，那是她認識的朋友，兩人應該是在談事情，沒想到她對丈夫的信任，卻被許智超覺得她很好騙，換來無數次的背叛。

▲許智超曾是達欣工程籃球隊當家射手，有「中距離教科書」之美譽，後來轉任教練在籃球界人脈很廣。

「他（許智超）把通訊錄上女人的名字改成『時事大新聞』、『Super』這種暱稱，想掩飾她們傳來的簡訊。」許妻控訴，許智超修改外遇對象在LINE上的名稱，手機螢幕待機時傳來訊息就像是新聞推播或是來自男性，以防止她不小心看到起疑。但有一次，許妻看到手機待機螢幕上顯示「Super」訊息的第一行字竟是「老公…」，讓她開始懷疑其中的內容，偷偷查看後，竟發現有喬女傳來撫摸下體的自拍影片，還有許多非常露骨的性愛文字，她才開始調查許智超的行蹤，沒想到，先逮到通訊錄上綽號「時事大新聞」的吳女。

許妻回憶，她與母親抓到許智超與吳女外遇後一個月，發現許與喬女訊息對話，她懷疑許智超可能與對方約在籃球賽場見面；在4月23日，許妻跟蹤許智超前往新莊球場，雖然在球場沒有異狀，但許在球賽結束後返回住處把車停好，卻未直接回家，而是在家門到巷道口來回走動，讓她十分懷疑，不久後就看到喬女搭乘計程車抵達巷口，許智超上車後，計程車直奔中和一家汽車旅館。

許妻與弟弟一路尾隨到旅館外，攔下許智超剛剛搭乘的許程車，問出兩人剛剛下車的房號；許妻說，她發現丈夫與別人女人又到汽車旅館，馬上打電話給律師，對方提醒她，現今的法律規定已經不同，通姦除罪化，就算報警也不能破門捉姦，因此她在許、喬兩人對面租了另一間房，足足等了三個半小時，等到許、喬開門準備離開時才衝上前質問兩人。

▲許智超遭妻子抓到與喬女在新北一家汽車旅館共處一室，但兩人聲稱在房內是做精油按摩。

許妻說，許智超被她抓包的時候雖然當場道歉，卻堅稱兩人在房內沒有不軌；喬女見到她出現，也說「對不起，我錯了，以後不會再跟他見面」，但卻堅持兩人在汽車旅館房間內只是在精油按摩。許妻講到一半，眼淚從眼角流出來，她急忙從手提包裡拿出手帕，一邊擦眼淚、一邊說，在汽車旅館抓到許智超與喬女開房後過了幾天，還陸續看到喬女在臉書上貼出開心去環島、到高爾夫球俱樂部聚會的照片。「為什麼他們過這麼開心，我卻這麼痛苦？」許妻說，她決定要對許、喬兩人提告。CTWANT致電許智超，詢問對許妻指控內容的看法，但至截稿為止仍未獲得回應。

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