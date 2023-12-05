　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

知名籃球教練許智超與前三鐵女國手前往汽車旅館，遭妻子尾隨逮獲，質問他為什麼跟其他女人開房間。（圖／讀者提供）

▲知名籃球教練許智超與前三鐵女國手前往汽車旅館，遭妻子尾隨逮獲，質問他為什麼跟其他女人開房間。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

綽號「鳥總」的職籃T1台中太陽隊助理教練許智超涉嫌與吳姓前女籃球員發生婚外情，遭妻子找媽媽南下抓姦，新北地院日前判吳女須賠30萬元；巧的是許智超被抓姦後，隔月又與喬姓女前國手前往旅館開房間，肆無忌憚地偷吃再被妻子逮個正著，許妻痛斥丈夫至今不肯認錯，決定提告到底。

許智超和吳女今年3月21日從高雄的一家汽車旅館退房時，被在外等候的許妻及岳母當場堵到，許當場向岳母下跪說「媽媽，我做錯了。」許妻向吳女求償200萬元，吳女辯稱兩人在房內並未逾矩，新北地院11日21日對吳女判賠30萬，全案仍可上訴。

許妻告訴本刊記者說，喬姓前三鐵（鐵餅、鉛球、鏈球）國手是她在體育學院的同學，幾年前喬女曾跟她聯絡，表示自己的小孩想要打籃球，許妻因此介紹籃球專長的丈夫跟喬女認識，未料兩人竟私通款曲。她說，曾有朋友在路上巧遇許與其他女人幽會的照片，她還天真地告訴對方，那是她認識的朋友，兩人應該是在談事情，沒想到她對丈夫的信任，卻被許智超覺得她很好騙，換來無數次的背叛。

許智超曾是達欣工程籃球隊當家射手，有「中距離教科書」之美譽，後來轉任教練在籃球界人脈很廣。（圖／報系資料照）

▲許智超曾是達欣工程籃球隊當家射手，有「中距離教科書」之美譽，後來轉任教練在籃球界人脈很廣。

「他（許智超）把通訊錄上女人的名字改成『時事大新聞』、『Super』這種暱稱，想掩飾她們傳來的簡訊。」許妻控訴，許智超修改外遇對象在LINE上的名稱，手機螢幕待機時傳來訊息就像是新聞推播或是來自男性，以防止她不小心看到起疑。但有一次，許妻看到手機待機螢幕上顯示「Super」訊息的第一行字竟是「老公…」，讓她開始懷疑其中的內容，偷偷查看後，竟發現有喬女傳來撫摸下體的自拍影片，還有許多非常露骨的性愛文字，她才開始調查許智超的行蹤，沒想到，先逮到通訊錄上綽號「時事大新聞」的吳女。

許妻回憶，她與母親抓到許智超與吳女外遇後一個月，發現許與喬女訊息對話，她懷疑許智超可能與對方約在籃球賽場見面；在4月23日，許妻跟蹤許智超前往新莊球場，雖然在球場沒有異狀，但許在球賽結束後返回住處把車停好，卻未直接回家，而是在家門到巷道口來回走動，讓她十分懷疑，不久後就看到喬女搭乘計程車抵達巷口，許智超上車後，計程車直奔中和一家汽車旅館。

許妻與弟弟一路尾隨到旅館外，攔下許智超剛剛搭乘的許程車，問出兩人剛剛下車的房號；許妻說，她發現丈夫與別人女人又到汽車旅館，馬上打電話給律師，對方提醒她，現今的法律規定已經不同，通姦除罪化，就算報警也不能破門捉姦，因此她在許、喬兩人對面租了另一間房，足足等了三個半小時，等到許、喬開門準備離開時才衝上前質問兩人。

許智超遭妻子抓到與喬女在新北一家汽車旅館共處一室，但兩人聲稱在房內是做精油按摩。（圖／讀者提供）

▲許智超遭妻子抓到與喬女在新北一家汽車旅館共處一室，但兩人聲稱在房內是做精油按摩。

許妻說，許智超被她抓包的時候雖然當場道歉，卻堅稱兩人在房內沒有不軌；喬女見到她出現，也說「對不起，我錯了，以後不會再跟他見面」，但卻堅持兩人在汽車旅館房間內只是在精油按摩。許妻講到一半，眼淚從眼角流出來，她急忙從手提包裡拿出手帕，一邊擦眼淚、一邊說，在汽車旅館抓到許智超與喬女開房後過了幾天，還陸續看到喬女在臉書上貼出開心去環島、到高爾夫球俱樂部聚會的照片。「為什麼他們過這麼開心，我卻這麼痛苦？」許妻說，她決定要對許、喬兩人提告。CTWANT致電許智超，詢問對許妻指控內容的看法，但至截稿為止仍未獲得回應。

延伸閱讀
鳥總又錯了2／知名職籃教練頻外遇　小學教師妻狠下心分了
拍戲惹議1／九把刀《功夫》開拍王淨再穿學生制服　封街拍攝撞車戲惹怒攤商
桃花降臨1／黃西田前腳搭車回高雄...黃露瑤碰面藍衣男「深夜陪吃接送到家」

ET快訊
抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間
衛福部處長不倫車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃
快訊／以色列空襲加薩北部學校　至少50死
施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜
明再變天雨增多！　最低溫時間曝
快訊／統神怒噴Toyz販毒狗　星光電競大賞深夜致歉：未周全考

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長不倫車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

台南市將軍區槍擊命案　槍手聲押獲准

醬油老廠「媳婦像僕人」從早做到晚…丈夫還搞小三　法官判准離婚

台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所施鐵腕開罰飼主

首度到彰化輔選力挺楊曜聰　韓國瑜：今天不講民進黨壞話

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長不倫車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

台南市將軍區槍擊命案　槍手聲押獲准

醬油老廠「媳婦像僕人」從早做到晚…丈夫還搞小三　法官判准離婚

台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所施鐵腕開罰飼主

首度到彰化輔選力挺楊曜聰　韓國瑜：今天不講民進黨壞話

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

美政府遭1間諜滲透42年！　前大使效忠古巴稱美國是「敵人」

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

沈富雄看好趙少康　分析民調「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」

禾浩辰約會吳品潔「穿著成對比」！　續攤回愛巢貼心開車門

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

女生說「退回朋友關係」 是什麼意思　留言一面倒

衛福部處長不倫車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

炎亞綸被爆不回《營業中》原因曝！浩子點頭回歸…第3季班底外洩

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證　嘴巴開＝錢噴光

美股11月大漲後回檔　華爾街股市收跌

慶祝贏球抱起多慧轉圈　籃籃委屈：手痠惹啦ＱＱ

社會熱門新聞

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／宜蘭2官警涉洩密被帶走　縣警局+交通隊遭搜索

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所開罰飼主

屢勸不驗車慘了！台中31輛機車牌照遭註銷

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

快訊／星光電競大賞發文致歉

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

電競大賞統神退場風波小向發文嘆

獨／電競大賞效果做過頭

特斯拉Cybertruck飛踹實測

蔡阿嘎不忍：別再說我曬小孩！　公開數據被虧爆

「TOYOTA全新入門休旅」曝光了

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面