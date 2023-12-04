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社會 社會焦點 保障人權

夫妻攀南投白姑大山迷路失溫！　女出現幻覺：我看到阿嬤了

▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對夫妻攀登白姑大山，卻迷路失溫，緊急向警消求援。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

1對夫妻從北部至仁愛鄉攀登白姑大山，昨天下山迷路並失溫，消防局連夜入山救援，男子輕微失溫、女子出現幻覺「看見阿嬤」，搜救隊給予保溫及熱食，今天上午協助回到登山口。

南投縣消防局3日晚間9時多獲報指出，1男、1女12月3日凌晨0時從登山口入山攀登海拔3341公尺白姑大山並預計當天下山，由於氣溫降低、下雨，晚間下山途中迷路且出現失溫情形，因此報案請求救援，消防局立即通報轄區第二大隊組織山難搜救隊連夜入山。

消防局表示，昨晚10時45分派遣仁愛消防分隊出動3人，並於4日凌晨0時27分抵達登山口，凌晨2時43分在路徑指標約3公里處接觸2名待救者，其中男子輕微失溫，吳姓女子狀況較嚴重已出現幻覺、幻聽；事後吳女向搜救隊表示看見回到自家陽台、看見阿嬤等幻覺。

消防局表示，搜救人員先給予這對夫妻保溫及熱食並協助下撤，今天清晨6時44分走至路徑2公里處，今天上午8時23分回到登山口，2人表示不需送醫自行離去。

另外，1名35歲男性登山協作1日隨隊攀登仁愛鄉干卓萬山迷路，消防局會同農業部林業及自然保育署組成搜救隊入山，業者也自聘5名協作前往協助，2日尋獲這名迷路協作，因腳踝扭傷無法行走，消防局向內政部消防署申請直升機吊掛，因雲層太厚無法執行，最後由眾人背負、協助下山，抵達登山口不需送醫。

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