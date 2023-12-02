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社會 社會焦點 保障人權

台中「檢舉毒品平台」啟用　3異常恐涉毒...2人已領獎金20萬

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方為了增加民眾檢舉販毒、吸毒的匿名性，11月30日在警察局官網首次啟用「檢舉毒品案件平台」，民眾透過郵件提供線索更加便利，警方表示，民眾若在社區發現這3項異常，大多和毒品脫不了關係，歡迎勇於檢舉，獎金最高1千萬，今年已發出2件共20萬元，呼籲民眾共同打擊犯罪又有獎金可拿。

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

小張經過某透天厝時，發現這屋子早就沒人居住， 卻經常聞到刺鼻異味，聞起來像塑膠燃燒味，又有點像是噴灑大量香精味，懷疑不法，通報警方，原來是毒咖啡包的分裝工廠，經跟蒐後成功逮捕毒犯，小張後來獲頒15萬獎金。

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

另名小李最近看到社區大樓內某住戶面容憔悴，白天常看不到人，晚上卻是進出頻繁，且常有不同男子來找他，小李機警報案，果然該住戶不但販賣愷他命，自己也吸食，小李後來獲頒5萬元。

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

警方表示，除了住戶面容憔悴，作息日夜顛倒，出入分子複雜，以及屋內傳出刺鼻異味之外，房屋無人進出卻有機器長期運轉，或裝設遮光及隔音設備等，這些跡象八九不離十，和販毒或吸毒脫不了關係。

▲▼台中警方「檢舉毒品平台」啟用，今年已發出2人20萬獎金，最高有1千萬。（圖／台中警方提供，下同）

市刑大表示，目前檢舉毒品管道多元，有110、1999、首長信箱等，現在又加上新建置「檢舉毒品案件平台」，不論透過哪個管道，一旦提供犯罪線索因而破案者，警方從優核發民眾破案獎金，最高1千萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法。

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