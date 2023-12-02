4機場自願採檢分析21種病原！莊人祥揭「2階段檢驗」費用也曝光

▲因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署從上月底開始在4處國際機場針對自中港澳入境有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢，可以分析多達21種病原，民眾無須付費。衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥今（2）日上午前往機場視察，被問及相關費用預算，莊人祥說，透過2階段篩檢方式，將成本控制在每人每次檢驗約6千元，目前初估每周花費約18萬元。

為加強監測中國呼吸道疾病疫情，疾管署自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。該措施針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，僅為鼓勵性質採檢並非強制。

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▲因應中國呼吸道疫情，衛福部薛瑞元部長於今(2)日視察桃園國際機場「定點監測、鼓勵採檢」措施之執行情形。（圖／疾管署提供）

薛瑞元受訪表示，這項措施的目的是監測中國入境且有症狀旅客，會不會藉此發現新的變異株或者有其它新的病原體。因為中國大陸現在有大規模呼吸道疫情在流行，官方訊息指出都是舊的（已知）病原沒有新的，但我方也擔憂狀況，希望透過檢測確認對方的說法。

至於相關檢驗花費、預算，莊人祥表示，篩檢費用約6千元，會透過兩階段進行，第一階段先針對比較常見流行疾病，如流感、腺病毒、呼吸道融合病毒，如果未檢出，進入第二階段就比較燒錢，用這樣盡量控制花費，降至成本約6千塊。

整體預算和檢驗量相關，莊人祥分析，入境旅客約千分之一會有發燒症狀，進一步詢問採檢意願，現在看起來每天約5~10人願意接受採檢。經費會由疾管署會吸收，由於涉及跨年度，到明年1月經費會比較充裕，年底前則是要挪預算，目前一周約18萬，可以負擔得起。

▲機場定點採檢最新結果。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞昨說明，接受採檢會由機場檢疫人員安排，桃園機場有採檢室，其它3機場則是安排後送到合約醫院採檢。檢驗是採檢鼻咽進行PCR核酸檢測，報告所需時間3~5天不等，檢驗報告會寄送給民眾參考。

不過羅一鈞也提到，檢驗結果主要目的是疫情監測用，民眾入境後有類流感症狀，不管有沒有選擇自願性採檢，都會給就醫敬告單，還是要盡快就醫，給醫師診治，居住地衛生局也會追蹤其健康狀況。

薛瑞元說，目前機場採檢已經實施5天，檢出陽性個案中，約6成屬於流感，接著是新冠的2成3，吵的沸沸揚揚的黴漿菌還沒有驗出。至於機場檢驗措施實施是否拉長，會看疫情進展研判，目前看起來很可能要延至農曆過年，農曆過年前從中國入境旅客逐漸增加，這個趨勢可以預測。

▲▼衛福部薛瑞元部長於今(2)日視察桃園國際機場「定點監測、鼓勵採檢」措施之執行情形。（圖／疾管署提供）