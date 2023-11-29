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常玉鉅作《花毯上的側臥裸女》7.6億成交！收藏近百年首度現身

▲▼佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣現場，拍賣官陳良玲為常玉鉅作《花毯上的側臥裸女》落槌。（圖／佳士得提供）

▲佳士得於香港舉行「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」現場，拍賣官陳良玲為常玉鉅作《花毯上的側臥裸女》落槌，最後成交價高達7.6億台幣。（圖／佳士得提供）

記者林育綾／綜合報導

國際拍賣行佳士得（Christie's）28日晚間於香港舉行二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，其中藝術家常玉的重要鉅作《花毯上的側臥裸女》，以港元1億8737萬5千港元（約新台幣7.6億元）成交，超出拍前的高估價！該藏品近百年來一直由私人收藏，如今首度現身，吸引來自24國的藏家競投，不但是該場領拍，也成為這一季首件成交破億港元的拍品。

《花毯上的側臥裸女》由法國華裔畫家常玉（1895年10月14日—1966年8月12日）繪於1929年，是他赴法早期的創作，他以濃墨線條，描繪當時為許多藝術家擔當模特兒、也是許多知名藝術家心中的「繆思女神」琪琪。

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▲▼ 拍賣會名畫 。（圖／公關照）

▲《花毯上的側臥裸女》由法國華裔畫家常玉繪於1929年。（圖／公關照）

佳士得提到，拍賣當晚現場人頭攢動，氣氛高漲，《花毯上的側臥裸女》來自顯赫德佛斯珍藏，佳士得榮幸受委託，如今首度現身拍場，吸引來自四大洲24個國家的藏家熱烈競投。28日晚間在多方買家激烈競逐之下，最終由場內一位買家成功投得，並以港元1億8737萬5千港元（約新台幣7.6億元）成交，成為該場成交排行之冠。

除此之外，另兩位當紅藝術家草間彌生、奈良美智的作品，也在這場拍賣會獲得亮眼成績，亞軍之作則為草間彌生的《花》，成交價為7,812.5萬港元（約新台幣3.1億）；排名第三為奈良美智的《搗蛋理髮師》，成交價5,119.5萬港元（約2.1億）。此場共53件上拍拍品，46件順利成交，成交率87%。

常玉一生創作約300幅作品，包括56幅裸女油畫，其中僅13幅油畫為1930年代及以前、以躺臥的裸女為題材，更只有5幅描繪裸女的背面，目前常玉作品世界拍賣最高紀錄，由1950年代作《五裸女》在2019年11月以3.03億港元（新台幣12.16億）天價成交，仍是常玉最貴的畫作。

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