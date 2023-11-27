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大陸 大陸焦點 特派現場

陸建全球最長「高速公路隧道」　打通天山穿越僅20分鐘

▲▼ 天山勝利隧道 。（圖／環球網）

▲天山勝利隧道 。（圖／環球網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆被綿延逾1700公里的天山山脈分為北疆和南疆，為了縮短兩地路程，大陸近年修建全長22.1公里「天山勝利隧道」，它同時也是全球在建高速公路最長的隧道，通車後穿越天山南北僅需20分鐘，烏魯木齊至尉犁的車程亦將由現時的7小時，縮短至3小時。

綜合陸媒報導，天山勝利隧道出口端的負責李亞隆指出，天山山脈具有「地質博物館」之稱，修建難度極高，作為一名有逾10年隧道施工經驗的「老人」，他對穿越天山之難已有心理準備，但現實的難仍讓他倍感壓力。

李亞隆用「一長」、「一多」、「二深」、「五高」來總結這條隧道的特點，第一該隧道單洞長約22.1公里，這麼長的洞他們要打3個；第二該處指斷裂帶多，整個隧道要穿越16個地質斷裂帶，泥漿噴湧、岩爆隨時可能發生，就像在「豆花」中施工。

李亞隆接著指出，「二深」指具備通風等功能的竪井深，其中2號竪井深706公尺，是全球最深的高速公路竪井，比大陸最高建築「上海中心大廈」還高出近百公尺；隧道埋得深，最大埋深超過1100米1100公尺。「五高」則是指高地應力、高地震烈度、高環保要求、高寒、高海拔。

近期，令李亞隆頭痛的是，天山勝利隧道出口端施工中遇到的裂隙湧水問題。他用沙啞的嗓音說，每小時約200立方米的湧水，部積到了刀頭部分，快速有效抽排水迫在眉睫，「以前這種岩層條件下，每天大約可以掘進15公尺，這兩天的進度明顯降了下來，每天只能掘進10公尺左右。」

▲▼ 天山勝利隧道 。（圖／環球網）

▲施工現場。（圖／環球網）

如何縮短工期？報導指出，建設者們提出世界首創的「三洞+四竪井」施工方案，「三洞」即左、右主洞和中導服務洞，中間一條服務隧道直徑為8.4公尺，未來將用作應急和救援通道；「四竪井」即在整個隧道頂端開挖4座竪井，以實現縱向通風，相當於隧道的「呼吸系統」。

據悉，天山勝利隧道預計2025年貫通，烏尉高速公路預計2025年底具備通車條件。隧道貫通後，穿越天山南北僅需20分鐘﹔公路全線建成後，從天山北側的烏魯木齊到天山南麓的尉犁，車程將由7小時縮短至3小時。

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