工人受困16樓高空！大火中「爬進吊籠」成功獲救　驚險畫面曝

記者王佩翊/編譯

英國一棟16層樓高的大樓發生火警,然而當時卻有一名男子受困高空,眼看熊熊火勢就要吞沒他所在的頂樓,一名擁有30年經驗的工人隨即操縱塔式起重機,並將吊籃垂吊至受困男子所在位置。儘管整個過程濃煙密布,火勢就快將受困民眾吞噬,但最終仍在千鈞一髮之際將他成功救出。

根據《太陽報》報導,柏克郡(Berkshire)一棟高樓大廈23日上午發生火災,消防當局上午11時38分接獲通報後,隨即派出50名消防人員、救護直升機、救護車到場,並緊急疏散在附近的民眾,同時要求居民緊閉門窗。

從目擊民眾所拍攝的畫面可以看到,在火災發生的第一時間,有一名受困工人逃到大樓的頂樓處,只見戴著安全帽的他在空中努力揮舞著外套求援,試圖引起別人注意。

BREAKING: A high-rise building in Reading, UK, is consumed by a massive fire. Compelling footage documents the rescue of a worker, carried out by a crane.#News #Crane #Fire #Reading #England #UnitedKingdom #UK #ParnellSquare #Dublin #Ireland #ALERT #URGENT pic.twitter.com/b7QEWT7LKP