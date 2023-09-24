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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴屏東慰問罹難者家屬　賴清德：英雄捨己救人行為令人欽佩

▲▼副總統賴清德前往醫院探視陳文川小隊長。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲副總統賴清德前往醫院探視陳文川小隊長。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房惡火，最後一名失聯者稍早被尋獲，也讓這場事故造成死亡人數來到10人，另107人受傷。副總統暨民進黨主席賴清德則取消兩日選務行程，24日上午將親自前往屏東，探視火警事故傷患並慰問罹難者家屬。賴清德表示，他與全台民眾都一樣，不只關心著傷者，更替殉職的打火英雄感到悲痛及不捨。這群英雄捨己救人行為令人欽佩，也請家屬節哀保重。

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房22日晚間傳出爆炸，共計10人死亡，其中包括4名消防員。賴清德說，他到屏東探視事故傷患，也向罹難者的同仁及家屬，表達最深的哀悼及慰問。這群英雄捨己救人行為令人欽佩，也請家屬節哀保重。

賴清德強調，確保消防人員的權益及改善工作環境，一直是他們持續努力的目標，消防人員的安全及充足的專業設備，更是重中之重。針對此次事件，內政部已啟動相關調查程序，儘速釐清還原事情的真相。

針對消防員權益的相關修法，賴清德說，他們也將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。

賴清德也提到，別感謝這次連夜投入救災的警消及醫護人員，謝謝你們。願逝者安息，也盼傷者早日康復，一切平安。

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