　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墾丁2潛客失蹤4年！法院認定「無生存可能」　教練、船長判刑　

記者劉人豪／屏東報導

2019年10月，墾丁貓鼻頭外海發生潛水客失蹤事件，救難人員搜救後尋獲楊姓教練，但50多歲的黃姓、30歲的邱男子2潛水客，至今仍未尋獲，屏東地方法院認定2人無生還可能，依過失致人於死罪，各判楊姓教練、沈姓遊艇船長有期徒刑9月、1年8月。

▲屏東墾丁貓鼻頭3名失聯潛水客出港畫面 。（圖／地方中心翻攝）

▲屏東墾丁貓鼻頭教練以及2名潛水客出港畫面。（圖／地方中心翻攝）

該起事故發生於2019年10月2日，楊姓教練帶著50多歲的黃姓台籍男子，以及30歲大陸籍邱姓旅客3人，搭乘「鯨探號」從後壁湖漁港出海，至貓鼻頭外海進行潛水活動，超過約定時間，仍未發現他們行蹤，沈姓船長趕緊連請海巡署等單位救援。其中楊姓教練於當晚7時多，在鵝鑾鼻外海被尋獲，但其他兩人失蹤至今。

判決書指出，楊男與2潛水客，搭乘沈駕駛的鯨探號遊艇，前往經墾丁國家公園管理處公告禁止從事水肺船潛活動的貓鼻頭海域，從事水肺船潛活動，而沈男未配置、也沒提供具有防水與衛星定位功能的通訊設備給楊使用，而楊下潛後發現水下海流強勁，決定暫停潛水活動，帶領黃男與邱男浮出水面，等待遊艇前來接駁。

▲▼快訊／墾丁浪吞3名潛水客！1人在鵝鑾鼻獲救「有生命跡象」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楊姓教練（中）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一方面，沈男未駕船跟隨3人，造成3人無法登船、持續漂流海上，直至潛水活動預定結束時，察覺3人逾時未登船時，也沒有儘快以通訊及相關設備求救，只自行駕船在海上搜尋1個多小時，遲至同日11時16分許，才打電話求救。

楊男辯稱，該潛水區域距離墾管處開放的潛點雷打石甚近，且無明文規定禁止於該處潛水，也有告知黃男、邱男2人關於放棄聲明書以及責任豁免書所載內容，並無過失等語。沈男辯稱，僅依楊男指示駕船，只就潛客在船上之安全負責，無法顧及潛客離船下水後之活動，且有守望、跟隨3人下潛後產生的氣泡，隨後因未見氣泡、浮力袋無從跟隨，僅能在附近海域守望，且搜尋未果後也有致電後壁湖安檢所求救，並無過失。

▲海巡署會同屏東縣威鯨救難協會、消路人員4日往台東方向搜尋失聯兩名江潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁楊姓教練在鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起處，搜救人員研判失聯兩名潛水客被海流帶往台東大武方向。（圖／記者陳崑福翻攝）　

法院認為，3人入、出水點位在墾管處公告禁止從事水肺船潛活動區域，楊不能因為黃男、邱男簽下放棄聲明書及責任豁免書，因而免除對兩人死亡應負的責任；而沈男與黃男、邱男2人間雖無契約關係，但既為載黃男、邱男2人從事潛水活動的船長及駕駛人，就應負起「水域遊憩活動管理辦法」所規定的相關注意義務。

法院審酌，楊男領有潛水專業證照，以帶客從事潛水活動為業，沈男則為鯨探號遊艇船長及駕駛人，以載人從事潛水活動為業，均理應善盡相關注意義務，竟各因過失行為導致被害人2人死亡，考量沈男違反多項注意義務，過失情節較楊男重；並參酌2人均始終否認犯行，迄今未賠償或與被害人家屬達成和解，屏東地方法院依過失致人於死罪，各判楊男、沈男有期徒刑9月、1年8月。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
口味任選！　超商「霜淇淋買1送1」限時3天吃
男星玩股票「5年輸光4000萬元」！　靠1檔賺回
爬山遇「超美山神」！　他興奮趴地合影：上次看到好多年前
列車長狂追女同事！角落逼問：為何不理我　害台鐵延誤
BLACKPINK爆「只有她續約」！　韓媒：3人1條件協調中
夫妻遭砍殺...小兄弟畫出思念：好想爸媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／快改道！國1南下楠梓交流道出口「5車追撞」　全線封閉

進口蛋標國產！福商勝「混蛋」流入14校營養午餐　新北檢分案偵辦

台日混血男當橋樑！2製毒師「外銷」做安毒　日精銳特警攻堅

不爽女警盤查怒譙三字經「還踢人踹車」　火爆全否認這下慘了！

兒媳被惡鄰砍死今頭七！父悲寫「千字感恩信」　這3點盼獲援助

保時捷停快速道路　涉貪退休警拒酒測！吊銷駕照查扣車牌

夫妻遭惡鄰砍死！老父悲「塔位本是準備給我」　曝兒疑有預感

墾丁2潛客失蹤4年！法院認定「無生存可能」　教練、船長判刑　

台鐵列車長狂追女同事！角落逼問：為何不理我　釀車次延誤下場曝

女騎士遭撞「雙腳骨折變形」送醫不治　原因曝光：她雙黃線迴轉！

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

快訊／快改道！國1南下楠梓交流道出口「5車追撞」　全線封閉

進口蛋標國產！福商勝「混蛋」流入14校營養午餐　新北檢分案偵辦

台日混血男當橋樑！2製毒師「外銷」做安毒　日精銳特警攻堅

不爽女警盤查怒譙三字經「還踢人踹車」　火爆全否認這下慘了！

兒媳被惡鄰砍死今頭七！父悲寫「千字感恩信」　這3點盼獲援助

保時捷停快速道路　涉貪退休警拒酒測！吊銷駕照查扣車牌

夫妻遭惡鄰砍死！老父悲「塔位本是準備給我」　曝兒疑有預感

墾丁2潛客失蹤4年！法院認定「無生存可能」　教練、船長判刑　

台鐵列車長狂追女同事！角落逼問：為何不理我　釀車次延誤下場曝

女騎士遭撞「雙腳骨折變形」送醫不治　原因曝光：她雙黃線迴轉！

快訊／快改道！國1南下楠梓交流道出口「5車追撞」　全線封閉

雲豹娛樂東京電玩展速報！3款射擊類公開「全有亞洲在地化版本」

2023年永續幸褔城市大調查　台南社褔面向4指標列六都第一

進口蛋標國產！福商勝「混蛋」流入14校營養午餐　新北檢分案偵辦

黃竣民／年輕人「不願役」　反中網軍如何變國軍骨幹？

為保障食安優化交易空間！　北市萬大魚類中繼市場改善工程今開工

鐵玫瑰音樂節卡司再公開！　鼓鼓將合體「大咖金嗓歌后」超狂

謝金河的半導體晚宴　從華為手機揭美中角力及台灣挑戰

全球前十大IC設計Q2營收季增12.5%　研調估Q3有望創新高

光芒游擊手法蘭柯涉交往未成年少女　不在季後賽名單內

19歲妹車禍腳被排氣管燙傷！　警霸氣公主抱救援+溫柔安撫

社會熱門新聞

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

「遭群蜂暴螫」2死！山友驚恐目擊：他全身變黑

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

即／瑞芳登山團遭蜂螫釀2死　4勇消救援被咬傷送醫

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

肉體賺旅費！20歲火辣泰妹來台賣淫被逮

「德東飆車王」高速撞死路人　判決出爐

基泰大直再下陷　建管處緊急監測

目睹父母被砍殺！小兄弟將轉學離開傷心地

即／高虹安被質疑「建商市長」　檢方出手了

摩鐵應徵秘書！正妹被「測試底線」慘遭性侵

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

更多熱門

相關新聞

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

屏東縣佳冬鄉19日晚間7點多驚傳槍響，警方在中山路圍捕毒品通緝犯，對空鳴3槍示警，不料謝姓嫌犯開車衝撞偵防車，最後警方又對車開3槍，才順利壓制謝嫌，將人押上車送往警局，所幸全程無人傷亡。

藝起來識詐　「黑面」為屏東鄉親重磅宣導

藝起來識詐　「黑面」為屏東鄉親重磅宣導

基隆80歲婦迷路400多公里　屏東警助平安返家

基隆80歲婦迷路400多公里　屏東警助平安返家

噁男躲加油站偷拍正妹如廁　正面照曝光

噁男躲加油站偷拍正妹如廁　正面照曝光

人頭帳戶「創業」當詐團老闆　假投資騙11女600萬

人頭帳戶「創業」當詐團老闆　假投資騙11女600萬

關鍵字：

屏東墾丁貓鼻頭潛水

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面