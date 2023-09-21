蔚來發表第一款手機！李斌：可與汽車無縫連接

▲蔚來發表第一款手機NIO Phone。（圖／翻攝蔚來）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車廠商蔚來汽車21日發表了其第一款智慧型手機NIO Phone，蔚來創辦人李斌表示，蔚來會做手機的原因很簡單，因為用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，「我們要做讓蔚來汽車產品更好用的手機。」

李斌在蔚來創新科技日上發表了NIO Phone，他提到，他們會做手機，不是因為手機公司都在造車，也不是因為蔚來現在汽車不賺錢，要去靠手機盈利。

李斌強調，他們的原因其實很簡單，是經過深思熟慮的，「因為用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，我們要做讓蔚來汽車產品更好用的手機。」

據介紹，NIO Phone透過NIO Link蔚來全景互聯技術讓手機與智慧電動車實現融合。手機配備UWB超寬頻技術，可取代車鑰匙，並支援48小時內無電解鎖。

在機身左側，NIO Phone設定了一個NIO Link車控鍵，可一鍵直達30項車手互聯功能，包括快速查看車輛狀態、停泊位置，完成車輛解鎖落鎖，落窗升窗，後備箱開啟，空調遠端調整等，在手機無網情況下也可實現解鎖、閃光燈鳴笛、車輛召喚、遙控泊車等功能。

車內控車方面，李斌提到，NIO Phone可結合車內感測器來識別使用者所處位置，並根據其所在駕駛位、副駕駛位或後座來呈現不同功能的車控卡片介面。

李斌還說，NIO Phon是「以車為中心的手機」，對於人車互動有更細節的理解，例如導航路線接力允許用戶在手機上設置好目的地並選好駕駛路線，上車之後會自動切換為車機端導航，無需再對車進行額外操作即可出發；再例如導航剪貼簿接力可以根據用戶在手機上複製的地點文字，在車機中控屏自動彈出推送，用戶點擊之後即可進入導航。

李斌還特別強調，這些操作都不會上雲，在用戶資料的隱私安全上有所保障。」