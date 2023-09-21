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大陸 大陸焦點 特派現場

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

▲17歲女學生自曝在美容美髮點實習時被要求替男顧客洗澡和前列腺保養。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲17歲女學生自曝在美容美髮點實習時被要求替男顧客洗澡和前列腺保養。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

就讀於廣州職校的17歲女學生王同學7月前往與學校建教合作的大陸知名連鎖美髮美容店「永琪」實習時，自曝被店經理要求要幫男客人按摩和洗澡。王同學透露，男顧客洗澡時全身赤裸，但不用給他們洗生殖器，「按摩的時候，顧客穿一次性內褲，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養，過程中有時會碰到生殖器，非常難以接受。」

▲17歲女學生自曝在美容美髮點實習時被要求替男顧客洗澡和前列腺保養。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，王同學表示，她被實習單位永琪護膚造型湖津支路店安排為男顧客按摩，後來還需為男顧客洗澡、按摩生殖器三角區進行前列腺保養。她7月15日向班主任老師反映後，也不了了之。

直至9月，王同學的父母發現女兒異樣後選擇報警，涉事的永琪門市負責人則態度強硬的表示，「王同學所做的事是她自願的，因為房內沒有監控，也不知是否屬實，所作所為是她個人的事情。」

▲17歲女學生自曝在美容美髮點實習時被要求替男顧客洗澡和前列腺保養。（圖／翻攝澎湃新聞）

事件爆發後，陸媒記者私下前往該門市探訪，向工作人員要來項目菜單表時，發現其中有泡澡、全身SPA等項目。不過，工作人員稱，「泡澡沒有了，一直都沒有泡過澡。」

與校方簽約合作的與永琪美容美髮公司重慶負責人周加余表示，公司與開州區職教中心合作5年，此前從未發生這樣的情況，「事情發生後，我們也進行調查，初步情況是沒發現有王同學反映的情況，事情發生了，也給企業敲響了警鐘，他們也會規範管理，避免出現舉報的情況發生。」

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