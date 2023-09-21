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台北生技獎邁入20屆　禾榮科技又獲「創新技術」銀獎

▲▼。（圖／禾榮科技）

▲禾榮科技獲得創新技術獎銀獎，由市長蔣萬安親自頒獎。（圖／禾榮科技）

記者柯振中／綜合報導

第20屆台北生技獎15日在中信園區雅悅會館舉辦頒獎典禮，由台北市長蔣萬安親自揭曉得主，其中過去曾獲頒企業創新獎的禾榮科技再次入圍，同時得到了「創新技術獎」的銀獎，再度獲得殊榮。

禾榮科技承接國立清華大學、財團法人工業技術研究院加速器型硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）的科研成果，延續台灣發展近25年的BNCT基礎，2017年成立後，接續發展這項學研技術，實現科研產業化、推向醫療市場，讓項技術能夠造福更多癌症患者。

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而這次的參賽標的技術創新價值，就是是解決BNCT設備無法在醫療院所設置的痛點，禾榮科技使用迴旋加速器產生的質子，撞擊靶材產生中子，並且以自主研發的中子束調整器，來調整中子的能量，產生高品質、高強度的超熱中子束，與標靶含硼藥物結合產生重粒子精準打擊癌細胞，對復發性、多發性、瀰漫性、抗輻射腫瘤而言，是極具潛力的細胞內放射治療方法。

目前治療基地已完工，加速器、射束線、靶系統及中子束調整器都已就緒，只要取得原能會試運轉許可函，就能進行系統試運轉及調試，禾榮科技正踏穩腳步往目標邁進，希望能透過提供細胞級精準放射醫療技術，進一步提升癌症療效、讓患者能獲得嶄新的生命。 

 

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