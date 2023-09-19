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【廣編】第三屆神級滷肉飯徵選開跑　歡迎各路高手展現好手藝

雲林滷肉飯節（圖／雲林縣政府提供）

▲第三屆神級滷肉飯徵選今起開跑，副縣長謝淑亞等人歡迎民眾踴躍報名。

【廣編特輯】

圖、文／雲林縣政府提供

雲林滷肉飯節名聲響亮，雲林縣政府18日舉辦第三屆神級滷肉飯徵選記者會，號召全國滷肉飯好手報名參賽；副縣長謝淑亞表示，比賽分為專業店家組（神級滷肉飯）及民間高手組（新創異國料理），總獎金高達新台幣9萬元，除了冠軍可獲得獎金及「料理王」匾額，獲獎者使用的比賽指定食材廠商也將上台接受殊榮，歡迎縣內滷肉飯專業店家及全國民間高手踴躍報名。

謝淑亞指出，講到台灣美食大家一定會想到滷肉飯，雲林是農業大縣，滷肉飯靈魂三要素-稻米、醬油及豬肉雲林都有，而且質量俱優，雲林滷肉飯節今年邁入第三屆，第一屆民間高手組冠軍吳志憲已創業成功，第二屆專業店家組冠軍李排骨酥則是業績長紅，今年第三屆在眾所盼望下即將舉辦，透過指定食材及美食節目主持人焦志方老師協助加入新住民元素，期待今年滷肉飯節不僅讓大家大飽口福，而且要刷新大家對滷肉飯的印象。

謝副縣長表示，「2023第三屆雲林神級滷肉飯爭霸賽」即日起開始報名，截止日為10月2日，提供網路報名方式，初審通過者，將進行店家試吃訪視及民間高手現場評選會，以滷料口感、香氣、環境衛生等評分依據，預計評選出共14家優質店家與9位民間高手，並將邀請參與｢2023雲林縣滷肉飯節｣活動，將雲林滷肉香散播給每一位喜愛滷肉飯的民眾。歡迎大家踴躍報名，展現自己的好手藝，一起行銷雲林最棒的稻米、豬肉及醬油。

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