失聯移工假冒原住民！住處還有同鄉4大2小　1人還是詐欺通緝

▲▼ 失聯移工被盤查假冒原住民，警隨他返住處又發現6同鄉1詐欺通緝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區日前有名印尼籍阿姓失聯移工，14日下午外出買菜，行經淡金路遇到警察攔檢盤查，他假冒原住民卻吱吱嗚嗚說不出是那一族，員警跟著他返回住處，發現另有2對夫妻和2名幼童同住，其中1男還是詐欺通緝犯。警訊後該名詐欺犯解送桃園地檢署歸案，其餘失聯移工則依違反入出國移民法，解送到移民署新北專勤隊安排遣返。

淡水警分局指出，巡邏員警14日下午於淡金路三段停等紅燈時，發現一旁騎車的男子神色緊張，於是將他攔下盤查，這名阿姓男子辯稱自己是原住民，但卻無法回答是哪一族，最後逃逸移工的身分被警方拆穿。

由於阿男機車掛滿了食材，警方推斷住處可能還躲藏其他失聯移工，於是陪同返回住處進一步調查。員警一進門，便發現屋內有1男2女及2名幼童，正忙著張羅晚餐，浴室裡還有1名男子正在盥洗，他們聽聞警察聲音竟拒不開門，直到通知房東請鎖匠開門，才讓36歲達姓男子身上僅圍一條毛巾走出來。

原來，本案共有5名成人，其中3男、1女原本在電子工廠上班，3年多前，他們嫌工資太低一起逃離雇主，開始四處躲藏打零工賺錢，其中1對夫妻逃逸期間生下3歲男童及1歲女童，丈夫被桃園地檢署發布詐欺通緝；另1名男子則把合法在台工作的妻子接來同住，目前懷有身孕。

警方將5個大人、2個小孩帶回派出所調查，通緝犯解送桃園地檢署，其餘2男、1女失聯移工和2個小孩送交移民署新北專勤隊協助安置及遣返作業，懷孕且唯一合法的女移工聽說丈夫將被遣返，苦苦哀求要陪同回去印尼。