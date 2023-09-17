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危及14萬件珍貴文物！印尼國家博物館大火　燃燒超過2小時

▲▼印尼國家博物館16日晚間發生火災，收藏史前考古、人類學與印尼各民族歷史文物的A棟展覽館燃燒2個多小時。（圖／路透）

▲印尼國家博物館16日晚間發生火災，收藏史前考古、人類學與印尼各民族歷史文物的A棟展覽館燃燒2個多小時。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

收藏超過14萬件歷史文物的印尼國家博物館於當地16日晚間8時左右發生火災，當局出動8輛消防車、52名消防人員到場搶救，火焰從博物館建築後方的A棟展覽館開始蔓延，猛烈火勢耗費2個多小時才被撲滅，目前印尼政府已組成調查小組將調查確切的起火原因。

▲▼印尼國家博物館16日晚間發生火災，收藏史前考古、人類學與印尼各民族歷史文物的A棟展覽館燃燒2個多小時。（圖／翻攝自社群平台X）

▲A棟展覽館火勢猛烈。（圖／翻攝自社群平台X）

根據印尼媒體羅盤報（Kompas）與VOI報導，位於雅加達市中心、有大象博物館之稱的印尼國家博物館發生火災，雅加達消防救援部門負責人證實起火位置在A棟展覽館，展出的收藏品包含史前考古、人類學、民族誌、地理與印尼各民族的歷史文物與瓷器，另外A棟還設有伊斯蘭文化展區。

印尼國家博物館是殖民時期由荷蘭東印度公司於1862年建造，1868年正式對外開放，全館共分為A、B、C三棟主要建築，迄今收藏品超過14萬件，而A棟展覽館就屬於博物館老舊建築的一部分。火勢自晚間8時開始燃燒，直到晚間10時40分才被成功撲滅。

▲▼印尼國家博物館16日晚間發生火災，收藏史前考古、人類學與印尼各民族歷史文物的A棟展覽館燃燒2個多小時。（圖／路透）

▲當局出動50多名消防人員至印尼國家博物館滅火搶救。（圖／路透）

印尼教育、文化與研究技術部門的博物館與文化遺產保護代理負責官員Ahmad Mahendra表示，首要任務是保護館內珍貴的歷史文物，目前仍在收集有關火災後受到影響或經搶救保存下來的收藏品資料。同時，該部門已經成立內部調查小組，希望徹查火災原因，並與各部門合作確保調查透明。

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