百億逃亡大亨「小30歲嫩女友」亮相　生兒滿月住信義區上億豪宅

▲2019年朱國榮（中）涉松崗炒股案遭檢調約談後1億元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原來滿月酒是在向台灣的好友道別！知情人士指出，70歲的朱國榮逃亡前，曾與30歲的新女友宣宣，帶剛出生1個多月的兒子邀好友喝滿月酒，不久後，朱再與好友「極限超跑的周董」周哲男和親信等在船上開趴，也大有為剛出生的兒子辦滿月酒意味，知情人士指出，朱國榮為人海派，也常請客，但這麼高調帶新女友亮相及辦滿月酒是第一次看見，原來是在向大家致謝及道別。

本刊調查，朱國榮家住台北市信義區，與前妻劉慶珠雖已無婚姻關係，但仍同住，警方上門找朱國榮時，她回答：「不知朱國榮去哪了！」知情人士表示，朱國榮為人豪爽，女人緣也非常好，身邊很多正妹，剛替朱國榮生小孩的新歡，也由朱國榮安排住在信義區的一棟上億元豪宅內，近來朱國榮也常帶著這名新歡出現在公開場合。

▲2016年朱國榮2016年以4億元交保停押，家屬1天內籌足4億元現金，法院及銀行動員點鈔。

身價百億元的國寶集團朱國榮官司纏身，今年3月及4月才因炒作集團旗下龍邦股票，以及涉台灣人壽保險（台壽保）的內線交易案，分別遭高等法院判刑8年及16年，近日盛傳最高法院即將判決定讞，面臨牢獄之災的朱國榮不顧女友剛為自己生下小兒子，上週五驚爆棄保潛逃，9月7日最後一次至派出報到後就人間蒸發，他的親信告訴本刊：「朱總裁不會回來了！」

其實朱國榮逃亡早有計畫，有目擊者8月間多次看到朱國榮現身北部遊艇港一艘豪華遊艇上，知情人士透露，朱國榮是從該遊艇港搭乘豪華遊艇出海，偷渡至菲律賓。

▲朱國榮（右）女人緣佳，常有年輕女子陪在身旁，近來30歲新歡替他產下1子剛滿月。

台灣高等法院上週接獲警方回報，官司纏身的國寶集團總裁朱國榮，已多日未依法院裁定赴派出所報到，法官於是傳喚朱國榮9月14日出庭，但僅他的2位律師到場，並向法官表示已聯絡不上朱。

法官當庭問：「沒聯絡怎麼會簽律師委任狀？」律師回說：「約一個月前簽的，之後就再也沒聯絡了！」律師還交出手機，證明與朱國榮真的沒聯絡，法官馬上追問：「律師費有付清？」律師則說：「早已付完了。」事後朱國榮的親信告訴本刊：「朱總裁不會回來了！總裁有想好了，5億元就給國庫沒收。」親信形同證實朱國榮棄保逃亡。

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