台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

▲「子迂的蠹酸齋」指出台灣店家音樂選擇單一，悲嘆台灣音樂文化的現況。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

經常評論時事的粉專「子迂的蠹酸齋」今（16）日在臉書發文，他認為台灣人普遍的音樂涵養「低到難以忍受」，直指走在街上隨處可聽到久石讓創作的宮崎駿動畫音樂「水晶音樂版本」，這種現象讓他感到相當遺憾，似乎台灣人對於音樂的理解，除了流行音樂外，只剩下久石讓。

「說個真的讓我很受不了的事情！」子迂的蠹酸齋今天在粉專發文表示，「我感覺台灣人普遍的音樂涵養真的低到難以忍受」，隨便出門逛街，都能在咖啡廳、服飾店雜貨店、廢物店乃至於小餐廳，聽到久石讓所創作的宮崎駿動畫音樂的水晶音樂版本，「好像台灣人對音樂的認識，除了流行音樂之外，就只剩下久石讓的音樂了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

子迂的蠹酸齋認為，這種現象反映了台灣人文教育的匱乏。他表示，當有能力開創自己喜好風格的店鋪時，經營者應該更注重店內的聽覺體驗，而不僅僅是將久石讓的音樂作為唯一選擇。他進一步舉例，他曾經在中國風的藥膳湯品店聽到了《神隱少女》音樂；在氣氛宜人的精品茶行中聆聽了《龍貓》的旋律，在海島風格強烈的飾品店聽到了《天空之城》。

▲日本配樂大師久石讓。（圖／資料照）

他更以已故音樂大師坂本龍一為例，指出坂本龍一生前曾因為無法忍受一間日本餐館的背景音樂，參雜著巴西流行樂和爵士樂，憤而寫信提供餐廳歌單。

子迂的蠹酸齋感嘆，「我只能說，台灣市容醜陋，和人文教育匱乏有關。台灣到處都是久石讓音樂，也和人文教育匱乏八九不離十。大概就連久石讓自己逛趟台北，都會哭暈在廁所。」

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論「真的！很多咖啡店也只會播水晶音樂與鋼琴音樂」、「只認同一半，選的好的話，咖啡廳也是可以播放流行音樂的」、「以前的咖啡店播的都是小野麗莎，好像全世界只有小野麗莎會唱Bossa Nova一樣」、「我覺得是出自於方便，YT有一小時兩小時甚至更長的音樂頻道，大部分就都是水晶音樂、爵士樂」、「至少比抖音歌好了」。

ETStar學習雲開課了！

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折