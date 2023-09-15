人妻遊日本大吵「內幕全抖出」！綠帽尪怒告...他悲喊：不只我1人

▲王男被告後喊冤，羅女外遇對象不只他一人，只告他不公平。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台南一名羅姓人妻出軌王姓男子，因同遊日本爆發爭執，婚外情因此曝光。而王男被告後喊冤，羅女外遇對象不只他一人，只告他不公平。台南地院審理後，判王男與羅女應平均分擔40萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，羅女的許姓丈夫主張，與羅女於2003年4月結婚，王男明知羅女已婚，仍與羅女逾越男女正常來往，多次共同出遊及發生性行為；2人於112年3月同遊日本，期間發生爭執，婚外情因此曝光，自己這時才知妻子出軌。

許男表示，怎料到王男居然在分手隔天，用羅女的信用卡購買金飾，還傳訊說希望繼續聯絡，被封鎖後還不斷騷擾其親友，甚至傳訊給他的兒子詆毀羅女外遇之事，讓他憤而決定提告求償30萬元。

對此王男辯稱，剛認識時，羅女自稱未婚，逼迫他與妻子離婚，結果自己離婚後才發現羅女是有配偶之人，但因已無法割捨感情，且羅女也說會儘快離婚，才會與對方繼續交往。他提到，曾與羅女分手，後來復合，之後才知原來羅女又另與楊姓前男友交往，形成複雜關係。王男認為，羅女外遇對象不只他一人，許男只對他提出告訴並不公平。

法官審理後認為，王男與羅女逾越男女正常交往、有發生性行為等情為真，侵害許男的配偶權，造成其精神上之痛苦，審酌雙方教育程度、身分、地位、經濟狀況等因素，判王男與羅女平均分擔債務，一人須賠償許男20萬元。

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