會美駐中國大使　上海市長龔正：望美企加大業務布局

▲龔正會美駐華大使。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市市長龔正14日會見了美國駐華大使勃恩斯，龔正稱，歡迎美國企業加大在滬業務佈局，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。勃恩斯表示，美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，支持兩國企業拓展雙邊投資與人員交往。

據《觀察者網》報導，龔正提到，上海一直在中美友好往來中承擔重要作用，如上海與舊金山、芝加哥、休斯頓建立了友城關係，並與紐約等美國城市和地區開展了豐富多樣的交流，取得積極成效。

龔正表示，開放是上海的最大優勢和城市品格，願與美國一道，加強交流合作，實現共贏發展。歡迎美國企業積極參與進博會（中國國際進口博覽會），加大在滬業務佈局，希望兩地加強在經貿、投資、人文、友城等領域的交流合作，加強人文交流，促進人員往來。

說説，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。

報導還引述勃恩斯的話說，從各個角度看，上海都是全世界最好的城市之一。上海是美國企業和美國公民在華最集中的城市，在美中關係中發揮著重要作用。

勃恩斯強調，「美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，我們支持兩國企業拓展雙邊投資，高度贊同擴大人員交往，鼓勵美國公民來中國及上海旅遊留學，也歡迎中國公民赴美旅遊留學。」