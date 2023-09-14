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巴西蛋標錯日期風波！食藥署急宣布2加強措施「洗選業者逐家輔導」

台農蛋品標示不實。（圖／食藥署提供）

▲台農效期標示不實蛋品。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

台農蛋品供應全聯超市販售的巴西雞蛋，因「誤標效期」全面下架，引發全台關注。食品藥物管理署今（14）日宣布2大加強措施，將與農業部合作，逐家察看、輔導進口雞蛋洗選業者；另也特別針對市售雞蛋啟動全國性加強稽查專案，將持續到年底。

超思公司巴西進口蛋效期120天，最後一批是5月30日裝船，農業部稱保鮮期只到9月底，但近日通路上竟出現由台農蛋品公司供應的巴西蛋，效期竟標示至10月5日。

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衛生單位稽查發現業者以洗選日期加1個月為有效日期，和相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，確定已違反《食安法》，標示不實依法可處4萬元至400萬元罰鍰，目前已命限期回收改正；食藥署也強調要強化進口雞蛋標示。

食藥署今日晚間提出兩大作法，副署長林金富晚間受訪表示，第一、衛福部食藥署與農業部跨部會合作，全面共同輔導所有進口雞蛋洗選業者，依照食安法規定及參照進口雞蛋原廠保存期限資料，正確標示。

第二、由衛福部食藥署規劃加強市售雞蛋稽查專案，與各地方衛生局合作，針對全國販售通路進行雞蛋查核，查核內容包含雞蛋外觀檢查及標示查核，另持續強化市售雞蛋動物用藥殘留抽驗。

林金富解釋，這次雞蛋是全國性加強專案稽查，正在研擬方案，具體稽查件數最快明天，最晚下周三會有結果，屆時會再對外說明，本專案對所有民眾會購買雞蛋的通路都會進行，啟動後會持續到年底。

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